مؤتمر أنشيلوتي: لن تكون هناك مفاجآت في تشكيل الكلاسيكو.. وتنتظرنا مهمة صعبة

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد غدا الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام برشلونة الفريق العريق. الملعب سيكون ممتلئ وسوف نستمتع بالأجواء، ولن تكون هناك مفاجآت على مستوى التشكيلة".

وأضاف"اللاعبون قاموا بمجهود كبير وأريد منحهم حرية الكاملة وفعل ما يستمتعون به، الوقت الذي اجتمع معهم خلاله لا يتجاوز 15 دقيقة، أريد منحهم الحرية والتركيز على المواجهة".

وشدد "المنافسات سوف تتواصل بغض النظر عن نتيجة المواجهة غدا، كل شيء في كرة القدم قد يحدث، نحن نتحدث عن ناد مثل برشلونة لقد تحسنوا بشكل ملحوظ وسنفعل ما بوسعنا للحصول على الكأس".

وأتم "بطولة كأس العالم للأندية بعيدة عن الآن ولا يجب التفكير فيها بالوقت الحالي".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني المقامة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الفوز على حساب ريال مايوركا بنتيجة 3-0.

وحجز برشلونة مقعده في النهائي بعد تخطي أتليتك بلباو بهدفين نظيفين.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني السادس بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق.

وتوج برشلونة بـ14 لقبا للسوبر الإسباني، فيما فاز ريال مدريد باللقب 13 مرة.

وفي النسخة الحديثة للسوبر بمشاركة 4 فرق توج ريال مدريد باللقب 3 مرات، فيما فاز أتليتك بلباو مرة وبرشلونة بلقب وحيد.

وتعد تلك النسخة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها ريال مدريد وبرشلونة بالمباراة النهائية، حقق الفريق الكاتالوني اللقب موسم 2022 - 2023 بالفوز 3-1، فيما يحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية 2023 - 2024 بالفوز 4-1.