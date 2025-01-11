تشكيل ليفربول - صلاح خارج القائمة.. ونونيز يقود الهجوم ضد أكرينجتون

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أكرينجتون ستانلي.

ويلتقي ليفربول مع أكرينجتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

ويشهد التشكيل غياب محمد صلاح الذي خرج من القائمة للحصول على الراحة.

كما يغيب فيرجل فان دايك وأليسون بيكر عن المباراة للراحة أيضا.

ويقود داروين نونيز وديوجو جوتا خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كايومين كيليهير.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جاريل كوانساه - واتارو إندو - كونستانتينوس تسيميكاس.

الوسط: تايلر مورتون - دومينيك سوبوسلاي.

أمامهما: هارفي إيليوت - ديوجو جوتا - ريو نجوموها.

الهجوم: داروين نونيز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: فيليزسلام جاروس - أندرو روبيتسون - كونور برادلي - تريماورسي نيوني - فيديريكو كييزا - جايدن دانس - لويس دياز - أليكسيس ماك أليستر - جيمس مكونيل.