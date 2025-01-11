مؤتمر عبد المجيد: إقامة مباراة بلاك بولز في القاهرة يعطينا دفعة كبيرة

السبت، 11 يناير 2025 - 13:39

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - الزمالك

شدد حسام عبد المجيد لاعب الزمالك على أن إقامة مباراة بلاك بولز في القاهرة تعطي دافعا كبيرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد المجيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نسعى لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز وعدم تلقي أي خسارة في البطولة".

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وتابع "إقامة المباراة في القاهرة تعطينا دفعة قوية ويجب أن نحافظ على تركيزنا من أجل تحقيق الفوز في ظل وجود دوافع لدى اللاعبين للفوز".

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على بلاك بولز لضمان الحصول على صدارة جدول الترتيب.

الزمالك حسام عبد المجيد بلاك بولز
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