منافسة شرسة.. موعد مباراة بيراميدز وساجرادا وترتيب المجموعة في دوري الأبطال

السبت، 11 يناير 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الترجي

يخوض نادي بيراميدز مواجهة شرسة أمام نظيره ساجرادا إسبرانسا ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء اليوم السبت على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتقام مباراة بيراميدز ضد ساجرادا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

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وتذاع مباراة بيراميدز ضد ساجرادا على قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها علي محمد علي

ويرتدي فريق نادي بيراميدز في اللقاء الزي البديل اللون الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط مناصفة مع الترجي التونسي بنفس الرصيد.

فيما يملك فريق ساجرادا 5 نقاط وما زالت حظوظه قائمة في التأهل، بينما يتذيل دجوليبا المالي ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

ويحتاج بيراميدز في مواجهة ساجرادا للتأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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