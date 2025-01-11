مؤتمر جروس: مشاركة بنتايك وفتوح محل شك.. وعلينا الظهور بشكل أفضل هجوميا

كشف كريستيان جروس مدرب الزمالك عن وجود شكوك حول مشاركة الثنائي أحمد فتوح ومحمود بنتايك خلال مواجهة بلاك بولز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جروس في مؤتمر صحفي: "توجد شكوك حول مشاركة بنتايك وفتوح، ما زال هناك 24 ساعة وقد يلحق أحدهما بالمباراة. عمر جابر أحد الحلول في هذه الجبهة، لأنه سبق ولعب في نفس المركز من قبل".

وأضاف "مصطفى شلبي لاعب موهوب، ولابد أن تكون هناك استمرارية في الأداء وأن يظهر بأفضل صورة في المباريات المقبلة".

وتابع "نعاني أحيانا من الشق الهجومي وهناك تفاصيل صغيرة يكون لها دور في ذلك، نحن نسعى للظهور بصورة أفضل هجوميا في الفترة المقبلة".

وشدد "الفرصة متاحة لكل اللاعبين والجميع مطالب ببذل أقصى جهد في التدريبات للحصول على فرصة المشاركة، وأي لاعب سيحصل على فرصته في المستقبل".

وأتم "الجمهور يصنع الفارق واللاعبون يحبون اللعب في تواجد الجماهير. بطولة الكونفدرالية مهمة جدا، وهدفنا حصد البطولة والحفاظ على اللقب".

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي المصري في المركز الثاني بـ5 نقاط.

ويتواجد إنييمبا في المركز الثالث بـ 4 نقاط بالتساوي مع بلاك بولز المتذيل.