مؤتمر فليك: الأكثر فوزا بالسوبر؟ لا أهتم بهذه الإحصائيات.. وأراوخو لديه ما يضيفه للفريق

السبت، 11 يناير 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

هانز فليك - مدرب برشلونة

لا يهتم الألماني هانز فليك مدرب برشلونة بالإحصائيات التي تشير إلى أن فريقه الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإسباني قبل النهائي المرتقب ضد ريال مدريد.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد غدا الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "برشلونة الأكثر فوزا بلقب السوبر؟ لا أهتم بهذه الإحصائيات، غدا هي المواجهة النهائية ونريد الانتصار".

أخبار متعلقة:
تحديد موعد شهادة فينيسيوس أمام المحكمة بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في برشلونة منافس يفاجئ أرسنال.. برشلونة يريد التعاقد مع راشفورد موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرض يوفنتوس الأول لضم أراوخو.. وهذا شرطه يشكو الظلم بواقعة محددة.. مالاجا ينضم لرابطة معارضي تسجيل أولمو في برشلونة

وأضاف "البطولة هنا (السعودية) مختلفة ولو انتصرنا ستكون لدينا ثقة كبيرة على مستوى الموسم، هو أمر مهم لنا وللجماهير".

وكشف"قلت لفريقي إذا كان هناك الكثير من الضجيج حولنا يجب أن نلعب بشكل رائع، من الجيد التعلم من كل مواجهة".

وواصل "لعبنا أمام بلباو بشكل رائع ودائما يجب أن تكون روح الفريق واحدة وهذا ما نريد فعله"

وأجاب"جافي ظهر بمستوى رائع في المواجهة الماضية، لديه الثقة ويعطي الفريق أشياء مهمة أعتقد سيلعب غدا. أراوخو لاعب ممتاز ولديه ما يضيفه للفريق".

وأتم "يجب على كل لاعب القيام بأفضل ما لديه من أجل الفريق لا يمكن المقارنة بين الكلاسيكو الأخير وهذا الكلاسيكو. سنخوض غدا مواجهة مختلفة".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني المقامة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الفوز على حساب ريال مايوركا بنتيجة 3-0.

وحجز برشلونة مقعده في النهائي بعد تخطي أتليتك بلباو بهدفين نظيفين.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني السادس بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق.

وتوج برشلونة بـ14 لقبا للسوبر الإسباني، فيما فاز ريال مدريد باللقب 13 مرة.

وفي النسخة الحديثة للسوبر بمشاركة 4 فرق توج ريال مدريد باللقب 3 مرات، فيما فاز أتليتك بلباو مرة وبرشلونة بلقب وحيد.

وتعد تلك النسخة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها ريال مدريد وبرشلونة بالمباراة النهائية، حقق الفريق الكاتالوني اللقب موسم 2022 - 2023 بالفوز 3-1، فيما يحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية 2023 - 2024 بالفوز 4-1.

برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - صلاح خارج القائمة.. ونونيز يقود الهجوم ضد أكرينجتون ارتبط بالانتقال إلى الأهلي.. جوناثان أوكيتا إلى بودروم التركي مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه تحديد موعد شهادة فينيسيوس أمام المحكمة بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في برشلونة أخبار تسر ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. جاهزية بيلينجهام ومودريتش وتشواميني رغم قرار المجلس.. خطة رابطة الدوري الإسباني لإلغاء تسجيل أولمو موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرض يوفنتوس الأول لضم أراوخو.. وهذا شرطه يشكو الظلم بواقعة محددة.. مالاجا ينضم لرابطة معارضي تسجيل أولمو في برشلونة
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب بلاك بولز: نحترم الزمالك ولا نخشاه.. وهدفنا مخالفة التوقعات 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ليفربول - صلاح خارج القائمة.. ونونيز يقود الهجوم ضد أكرينجتون 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر عبد المجيد: إقامة مباراة بلاك بولز في القاهرة يعطينا دفعة كبيرة ساعة | الكرة المصرية
منافسة شرسة.. موعد مباراة بيراميدز وساجرادا وترتيب المجموعة في دوري الأبطال ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جروس: مشاركة بنتايك وفتوح محل شك.. وعلينا الظهور بشكل أفضل هجوميا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فليك: الأكثر فوزا بالسوبر؟ لا أهتم بهذه الإحصائيات.. وأراوخو لديه ما يضيفه للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
علاء نوح لـ في الجول: خلافي مع مسؤولي المنصورة انتهى.. وتراجعت عن استقالتي 2 ساعة | الكرة المصرية
كولر يجهز الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان بمران بدني 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان