مؤتمر فليك: الأكثر فوزا بالسوبر؟ لا أهتم بهذه الإحصائيات.. وأراوخو لديه ما يضيفه للفريق

لا يهتم الألماني هانز فليك مدرب برشلونة بالإحصائيات التي تشير إلى أن فريقه الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإسباني قبل النهائي المرتقب ضد ريال مدريد.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد غدا الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "برشلونة الأكثر فوزا بلقب السوبر؟ لا أهتم بهذه الإحصائيات، غدا هي المواجهة النهائية ونريد الانتصار".

وأضاف "البطولة هنا (السعودية) مختلفة ولو انتصرنا ستكون لدينا ثقة كبيرة على مستوى الموسم، هو أمر مهم لنا وللجماهير".

وكشف"قلت لفريقي إذا كان هناك الكثير من الضجيج حولنا يجب أن نلعب بشكل رائع، من الجيد التعلم من كل مواجهة".

وواصل "لعبنا أمام بلباو بشكل رائع ودائما يجب أن تكون روح الفريق واحدة وهذا ما نريد فعله"

وأجاب"جافي ظهر بمستوى رائع في المواجهة الماضية، لديه الثقة ويعطي الفريق أشياء مهمة أعتقد سيلعب غدا. أراوخو لاعب ممتاز ولديه ما يضيفه للفريق".

وأتم "يجب على كل لاعب القيام بأفضل ما لديه من أجل الفريق لا يمكن المقارنة بين الكلاسيكو الأخير وهذا الكلاسيكو. سنخوض غدا مواجهة مختلفة".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني المقامة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الفوز على حساب ريال مايوركا بنتيجة 3-0.

وحجز برشلونة مقعده في النهائي بعد تخطي أتليتك بلباو بهدفين نظيفين.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني السادس بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق.

وتوج برشلونة بـ14 لقبا للسوبر الإسباني، فيما فاز ريال مدريد باللقب 13 مرة.

وفي النسخة الحديثة للسوبر بمشاركة 4 فرق توج ريال مدريد باللقب 3 مرات، فيما فاز أتليتك بلباو مرة وبرشلونة بلقب وحيد.

وتعد تلك النسخة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها ريال مدريد وبرشلونة بالمباراة النهائية، حقق الفريق الكاتالوني اللقب موسم 2022 - 2023 بالفوز 3-1، فيما يحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية 2023 - 2024 بالفوز 4-1.