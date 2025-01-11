علاء نوح لـ في الجول: خلافي مع مسؤولي المنصورة انتهى.. وتراجعت عن استقالتي

السبت، 11 يناير 2025 - 12:19

كتب : رضا السنباطي

علاء نوح مدرب المنصورة

كشف علاء نوح مدرب المنصورة عن تطور جديد في أزمته مع مسؤولي ناديه.

وأعلن نوح عبرFilGoal.com أمس الجمعة عن استقالته من تدريب الفريق بسبب أزمة مع مسؤولي المنصورة.

وقال نوح في تصريحات لـFilGoal.com "تم إنهاء الخلاف مع مسؤولي المنصورة وتراجعت عن الاستقالة.

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وأضاف "سنعمل على تدعيم الفريق بصفقات جديدة.. وسأقود تدريب اليوم تحضيرا لمواجهة وادي دجلة".

وكانت أزمة نشبت بين المدرب ومجلس إدارة المنصورة بسبب قدوم علاء نوح إلى مران الفريق صباح الجمعة مرتديا زي غير رياضي.

وأصدر المنصورة بيانا أعلن فيه تحويل المدرب للتحقيق، فيما رد المدرب عبر FilGoal.com بأن لديه مطالب يريد تنفيذها للاستمرار في منصبه.. طالع تفاصيل الأزمة بالضغط هنا

ويحتل المنصورة المركز الـ18 برصيد 14 نقطة بعد مرور 16 جولة.

المنصورة علاء نوح
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