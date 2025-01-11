كولر يجهز الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان بمران بدني

السبت، 11 يناير 2025 - 12:00

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر

قرر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، إجراء مران بدني خفيف للاعبين بفندق الإقامة، في إطار الاستعداد لمواجهة استاد ابيدجان الايفواري.

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

ويأتي المران البدني الخفيف الذي يقام ظهر اليوم، ضمن برنامج الأحمال البدنية الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
طائرة خاصة تنقل الأهلي بعد مواجهة استاد أبيدجان مباشرة ارتبط بالانتقال إلى الأهلي.. جوناثان أوكيتا إلى بودروم التركي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز بالزي الأبيض أمام ساجرادا

ويعقد كولر محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وسيقوم كولر خلال المحاضرة بشرح المهام المطلوبة من كل لاعب ومراجعة خطة اللعب قبل التحرك إلى استاد فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود كهربا والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري.

بينما عاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق لأول مرة منذ إصابته أمام الزمالك في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد - حسين الشحات.

الأهلي كولر دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الشريعي يعلن عبر في الجول: تعاقد إنبي مع حسام غانم من الجونة مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مباراة غزل المحلة في موعدها.. وسبب رفضنا التأجيل غزل المحلة: لم نتلق إخطارا بتأجيل مباراة بيراميدز.. وهذا موقفنا خبر في الجول - الزمالك يتمسك باستمرار أحمد محمود صاحب لقطة الاعتداء على مدربه.. انتقال أحمد شاهين لاعب المنصورة إلى ألعاب دمنهور طاقم تحكيم سوداني لمواجهة بيراميدز ضد دجوليبا طبيب الأهلي: وسام أبو علي يستكمل الفحوصات.. وحالته لا تدعو للقلق طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية
أخر الأخبار
بايرن يستعيد موسيالا أمام هوفنهايم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشريعي يعلن عبر في الجول: تعاقد إنبي مع حسام غانم من الجونة 25 دقيقة | ميركاتو
ارتبط اسمه بالأهلي.. إيهيناتشو الذي تلصص سرا لمشاهدة البريميرليج وحادثة أثرت عليه 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الكشف عن قائمة الزمالك في البطولة العربية ساعة | كرة طائرة
قائد الدنمارك يعتزل كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مباراة غزل المحلة في موعدها.. وسبب رفضنا التأجيل ساعة | الدوري المصري
غزل المحلة: لم نتلق إخطارا بتأجيل مباراة بيراميدز.. وهذا موقفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يتمسك باستمرار أحمد محمود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي