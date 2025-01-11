طائرة خاصة تنقل الأهلي بعد مواجهة استاد أبيدجان مباشرة

السبت، 11 يناير 2025 - 11:47

كتب : حسام نور الدين

مروان عطية نجم الأهلي

تعود بعثة فريق الأهلي برئاسة محمد الدماطي، إلى القاهرة مباشرة عقب خوض مباراة استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

وتقرر أن تغادر بعثة الفريق ملعب فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة إلى مطار أبيدجان مباشرة، عبر طائرة خاصة في رحلة تستغرق حوالي 8 ساعات.

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وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود كهربا والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري.

بينما عاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق لأول مرة منذ إصابته أمام الزمالك في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد - حسين الشحات.

الأهلي استاد أبيدجان
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