ارتبط بالانتقال إلى الأهلي.. جوناثان أوكيتا إلى بودروم التركي

أتم نادي بودروم التركي إجراءات التعاقد مع الجناح الكونغولي جوناثان أوكيتا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم أوكيتا إلى بودروم التركي قادما من صفوف نادي زيورخ السويسري.

وأعلن بودروم بشكل رسمي ضم جوناثان أوكيتا لمدة موسمين ونصف الموسم.

أوكيتا الذي يشغل مركز الجناح ارتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي بداية الموسم الجاري.

وكان موقع Blick السويسري قد كشف عن وجود رغبة داخل الأهلي في التعاقد مع اللاعب.

وقال مصدر من الأهلي خلال هذا التوقيت لـ FilGoal.com: "جوناثان أوكيتا لاعب زيوريخ من الأسماء المرشحة بالفعل للانضمام للفريق ولكن هناك مبالغة في الأرقام المطلوبة من ناديه لذلك المفاوضات متوقفة حاليا".

وانضم أوكيتا لزيوريخ في 2022 قادما من نيخيمين الهولندي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وشارك أوكيتا مع زيوريخ في 38 مباراة بالموسم الماضي وخلالها سجل 12 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الحالي لعب أوكيتا 13 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر مع زيورخ.

ومنذ انضمامه للفريق لعب أوكيتا 91 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 7 آخرين.

السجل الأفضل لأوكيتا مع مع فريق نيخيمين وسجل معه 36 هدفا وصنع 31 في 136 مباراة.

وسبق لأوكيتا المشاركة في مباراتين بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية ولم يسجل أو يصنع خلالهما.