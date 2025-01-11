رومانو: مانشستر سيتي يأمل في إتمام صفقة مرموش الأسبوع المقبل

السبت، 11 يناير 2025 - 11:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختض بأخبار سوق الانتقالات عن تطور جديد في مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش.

ويسعى مانشستر سيتي لضم النجم الدولي المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح رومانو أن مرموش بات على وشك الانضمام إلى مانشتسر سيتي وأن المفاوضات تتقدم بين الناديين لحسم الصفقة.

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وأضاف أن مانشستر سيتي يأمل في إتمام صفقة مرموش بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.

واشار رومانو إلى ان مانشستر سيتي اتفق مع اللاعب على بنوده الشخصية بنسبة 100%.

وذكر أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يجد في مرموش لاعبا مثاليا لتعويض رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى اتليتكو مدريد بداية الموسم.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي: "طوال الشهر ستسألون نفس الأسئلة عن سوق الانتقالات، لن أتحدث ولن أجيب على سؤال واحد".

وبسؤاله عن عمر مرموش، رد: "هل كانت إجابتي غير واضحة!، لن أتحدث عن أي لاعب من ناد آخر، ولن أقول إجابة".

وأتم: "بالطبع هناك محادثات مع الإدارة حول الصفقات ولكن لا أعرف ماذا سيحدث".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

واستعاد مانشستر سيتي عافيته بعد فوزه في آخر مباراتين أمام ليستر سيتي بهدفين نظيفين، وأمام وست هام 4-1.

ويحاول جوارديولا تجديد صفوف الفريق في منتصف الموسم بعد سلسلة من النتائج المخيبة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث فاز الفريق بمباراة واحدة فقط من أصل 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، وخسر 6 مباريات. وبعدها فاز بالمباراتين الأخيرتين ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد.

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 30 هدفا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

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