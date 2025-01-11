مواعيد مباريات السبت 11 يناير - الأهلي وبيراميدز في إفريقيا ومباراتين في الدوري.. وليفربول وفرانكفورت

السبت، 11 يناير 2025 - 10:37

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يشهد اليوم السبت الموافق 11 يناير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم السبت 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

وفي دوري أبطال إفريقيا يخوض الأهلي مواجهة مرتقبة ضد استاد أبيدجان الايفواري ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة.

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فيما يحل بيراميدز ضيفا على نظيره ساجرادا الأنجولي في البطولة ذاتها.

وتشهد الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري إقامة مباراتين اليوم.

وعلى مستوى المحترفين يلعب ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد أكرينجتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما يقود عمر مرموش فرانكفورت في مواجهة سانت باولي بالدوري الألماني، على أن يواجه نيس بقيادة محمد عبد المنعم نظيره ريمس بالدوري الفرنسي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × استاد أبيدجان.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

ساجرادا × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري

الإسماعيلي × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

الاتحاد السكندري × زد.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الألماني

سانت بولي × آينتراخت فرانكفورت.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونيخ.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس × نيس.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 6.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول × أكرينجتون.. تقام المباراة في تمام االثانية والربع ظهرا.

مانشستر سيتي × سالفورد سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

الأهلي ليفربول محمد صلاح مرموش
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