مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه

تحديد موعد شهادة فينيسيوس أمام المحكمة بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في برشلونة

أخبار تسر ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. جاهزية بيلينجهام ومودريتش وتشواميني

موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرض يوفنتوس الأول لضم أراوخو.. وهذا شرطه

يشكو الظلم بواقعة محددة.. مالاجا ينضم لرابطة معارضي تسجيل أولمو في برشلونة

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يواصل الدعم.. ليكيب: كومو يحسم ضم كاكيريت من ليون

بعد 6 سنوات.. سكاي: بيلينج إلى نابولي على سبيل الإعارة