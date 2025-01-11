تحديد موعد شهادة فينيسيوس أمام المحكمة بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في برشلونة

كشف موقع ريليفو الإسباني عن استعداد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد للشهادة في المحكمة بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في ملعب برشلونة.

وتعود الواقعة إلى مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في أكتوبر 2023.

وأقيمت المباراة على ملعب مونتجويك، ملعب برشلونة المؤقت لحين الانتهاء من أعمال تجديد كامب نو.

وسيدلي فينيسيوس بشهادته عبر الفيديو يوم 23 من يناير الجاري، بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في هذه المباراة.

وسمحت تسجيلات كاميرات الملعب وإفادة أحد الشهود بالتعرف على ثلاثة من مشجعي برشلونة الذين أطلقوا الهتافات، بينهم شخص قاصر تحت السن القانوني.

وشهدت المباراة المشار إليها فوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد، في الدور الأول من الموسم الماضي للدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري في ختام هذا الموسم، إضافة إلى كأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ومع انطلاق الموسم الجديد فاز الميرينجي بكأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال.

وفاز فينيسيوس جونيور بجائزة الأفضل "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما خسر جائزة الكرة الذهبية لصالح رودري نجم وسط مانشستر سيتي وبطل يورو 2024 مع منتخب إسبانيا.