أخبار تسر ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. جاهزية بيلينجهام ومودريتش وتشواميني

تلقى ريال مدريد أخبارا سارة قبل خوض كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

جاء ذلك حيث كشفت إذاعة "كوبي" عن جاهزية الثلاثي لوكا مودريتش وأوريليان تشواميني وجود بيلينجهام لخوض المباراة.

وكان تشواميني قد خرج مصابا من الشوط الثاني لنصف نهائي كأس السوبر أمام مالاجا، وحل راؤول أسينسيو بدلا منه.

بينما كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق عن معاناة بيلينجهام من إصابة عضلية بعد المباراة.

وتغلب ريال مدريد على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

سجل ثلاثية الميرينجي جود بيلينجهام ومارتن فالينت "هدف عكسي" ورودريجو.

بذلك يضرب ريال مدريد موعدا مع برشلونة بكلاسيكو في نهائي كأس السوبر يوم الأحد.

برشلونة الأكثر تتويجا بكأس السوبر برصيد 14 لقبا، يليه ريال مدريد بـ 13 لقبا.

وتعد تلك النسخة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها ريال مدريد وبرشلونة بالمباراة النهائية، حقق الفريق الكاتالوني اللقب موسم 2022 - 2023 بالفوز 3-1، فيما يحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية 2023 - 2024 بالفوز 4-1.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد المقبل 12 يناير

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قناة إم بي سي مصر 2