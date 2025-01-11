منافس يفاجئ أرسنال.. برشلونة يريد التعاقد مع راشفورد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة يريد ضم راشفورد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويعمل ديكو المدير الرياضي على الصفقة، حيث يحتاج برشلونة لتوفير مساحة مالية أولا.

على الجانب الآخر كشف موقع ريليفو عن انفتاح راشفورد لسماع عرض برشلونة ورغبته في إتمام هذه الخطوة.

جاء ذلك بعد أن استفسر برشلونة عن وضعه وتواصل مع ممثليه، حيث يملك النادي الكتالوني تقارير إيجابية عن اللاعب.

ويبحث برشلونة عن لاعب يمكنه اللعب كجناح وأيضا كمهاجم، ويفضل أن يلعب على الجهة اليسرى.

وذكرت صحيفة سبورت إن راتب راشفورد يقدر بـ 10 ملايين يورو، يتبقى منه 5 ملايين لنصف الموسم المتبقي، وإن اللاعب مستعد للتنازل عن مليونين منهم مقابل الانتقال إلى برشلونة.

كما كشفت الصحيفة ذاتها إن برشلونة كان قريبا من التعاقد مع راشفورد في 2019، قبل أن ينتهي به الأمر بتجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.

ولم ينضم راشفورد لقائمة إنجلترا في يورو 2024 ولم يجد له مكانا ضمن تشكيلة توماس توخيل.

وأوضحت ديلي ميل أن راشفورد منفتح على البقاء مع مانشستر يونايتد، حيث يستمر عقده حتى يونيو 2028.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد سينظر إلى العروض المقدمة لـ راشفورد في انتقالات الشتاء، ولو على سبيل الإعارة إذا دفع ناديه الجديد رسوما وغطى جزءًا كبيرًا من أجره.

وكان أرسنال يعتبر أبرز المهتمين بالتعاقد معه وفقا للتقارير الصحفية، قبل ظهور اسم برشلونة.

ولم يشارك راشفورد في آخر 5 مباريات في تشكيل مانشستر يونايتد منذ ديربي مانشستر الشهر الماضي.

ودخل راشفورد قائمة فريقه لأول مرة أمام نيوكاسل بعد غياب 4 مباريات ولكن ظل بديلاً رغم خسارة فريقه بثنائية نظيفة.