رغم قرار المجلس.. خطة رابطة الدوري الإسباني لإلغاء تسجيل أولمو

السبت، 11 يناير 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

رغم قبولها الاضطراري بتسجيل داني أولمو وباو فيكتور في صفوف برشلونة بسبب قرار المجلس الأعلى للرياضة، تنوي رابطة الدوري الإسباني التحرك قانونيا لإلغاء هذا التسجيل.

وبحسب قناة TV3 فإن رابطة "لا ليجا" تدرس إلغاء تسجيل داني أولمو من خلال الطعن في الإجراء الاحترازي عبر المحكمة الإدارية المتنازع أمامهما.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إن الرابطة ستقدم استئناف ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة بتسجيل الثنائي في برشلونة.

أخبار متعلقة:
يشكو الظلم بواقعة محددة.. مالاجا ينضم لرابطة معارضي تسجيل أولمو في برشلونة الإجابة.. لماذا تتشابه بيانات الأندية "شبه الموحدة" ضد تسجيل أولمو في برشلونة بيان - إضرار بالنزاهة.. فالنسيا يستنكر تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة غريم آخر.. إسبانيول يصدر بيانا ضد تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة

وأصدرت 6 أندية حتى الآن بيانات اعتراض على هذا القرار، وهم أتلتيكو مدريد وفالنسيا ولاس بالماس ومالاجا وإسبانيول وموسكاردو.

وأعادت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تسجل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة.

جاء ذلك بعد رفعهما سابقا بناء على قرار الرابطة باعتبار برشلونة غير مؤهل لتسجيل الثنائي من الناحية الاقتصادية.

الأمر الذي تغير بقرار المجلس الأعلى للرياضة بتسجيل الثنائي احترازيا لحين الفصل في استئناف برشلونة.

ومنح المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا موافقة رسمية لبرشلونة من أجل قيد لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور.

وأوضح المجلس الأعلى للرياضة في بيان رسمي أن قرار المجلس سيكون مؤقتا حتى دارسة الاستئناف المقدم من النادي.

وأكمل البيان: "هذا الإجراء مؤقت حتى يتم نظر الاستئناف المقدم من قبل النادي واللاعبين المذكورين أعلاه بشكل نهائي"

وأضاف: "يؤدي هذا القرار إلى تعليق قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم والليجا الصادر يوم 4 يناير الماضي والذي يقضي بإلغاء تراخيص اللاعبين المذكورين، وبالتالي يحافظ على سريان تراخيصهما وإمكانية قيدهما حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستئناف."

وكانت صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق أن اللجنة القانونية ستحتاج لدراسة الاستئناف المقدم من برشلونة لمدة 3 أشهر لإصدار الحكم النهائي.

صحيفة آس أشارت إلى أن استئناف برشلونة المكون من 52 صفحة و60 وثيقة مرفقة قد يكون ناجحا ويتمكن النادي من تسجيل اللاعبين نهائيا.

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزيج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وتسبب عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير في حقه في الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ورفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد، قبل أن يقرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا منح برشلونة الحق في قيد لاعبيه.

خافيير تيباس رابطة الدوري الإسباني أولمو باو فيكتور برشلونة لا ليجا
نرشح لكم
تحديد موعد شهادة فينيسيوس أمام المحكمة بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في برشلونة أخبار تسر ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. جاهزية بيلينجهام ومودريتش وتشواميني منافس يفاجئ أرسنال.. برشلونة يريد التعاقد مع راشفورد موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرض يوفنتوس الأول لضم أراوخو.. وهذا شرطه يشكو الظلم بواقعة محددة.. مالاجا ينضم لرابطة معارضي تسجيل أولمو في برشلونة سبورت: خياران قبل التجميد.. برشلونة يتوعد دي يونج ريليفو: يوفنتوس يستعد لتقديم عرض من أجل أراوخو.. و"سبورت" تكشف موقف برشلونة الإجابة.. لماذا تتشابه بيانات الأندية "شبه الموحدة" ضد تسجيل أولمو في برشلونة
أخر الأخبار
مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تحديد موعد شهادة فينيسيوس أمام المحكمة بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
أخبار تسر ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. جاهزية بيلينجهام ومودريتش وتشواميني 2 ساعة | الدوري الإسباني
منافس يفاجئ أرسنال.. برشلونة يريد التعاقد مع راشفورد 2 ساعة | ميركاتو
رغم قرار المجلس.. خطة رابطة الدوري الإسباني لإلغاء تسجيل أولمو 2 ساعة | الدوري الإسباني
وكيل بنتايك: الزمالك يريد تخفيض حق الشراء.. وهو سعيد في النادي ولكن 3 ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرض يوفنتوس الأول لضم أراوخو.. وهذا شرطه 3 ساعة | الدوري الإسباني
يشكو الظلم بواقعة محددة.. مالاجا ينضم لرابطة معارضي تسجيل أولمو في برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"