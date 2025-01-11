وكيل بنتايك: الزمالك يريد تخفيض حق الشراء.. وهو سعيد في النادي ولكن

كشف يوسف مسعد وكيل محمود بنتايك لاعب الزمالك عن مستجدات رغبة الأبيض في تخفيض حق شراء اللاعب من سانت إيتيان الفرنسي.

وقال مسعد في تصريحاته لقناة دي إم سي: "الزمالك يملك أحقية الشراء وله الأولوية. إن لم يكن الزمالك راغبا في ذلك فهناك أندية أخرى".

وأضاف "الزمالك لم يفعل حق الشراء حتى الآن وطلب تخفيض المقابل المادي البالغ مليون دولار، وأوضحنا له أنه يجب التفاوض مع سانت إيتيان مباشرة في هذا الأمر".

وعن طلب الزمالك بتخفيض المبلغ إلى 600 ألف دولار قال: "لا أملك المعلومة بشأن المبلغ. أعرف أن الزمالك يريد تخفيض القيمة".

وأوضح "المشكلة هي هل سيقبل سانت إيتيان بذلك؟ هذا ما يتوقف عليه الأمر".

وواصل "بنتايك يريد الاستمرار مع الزمالك وهو في قمة السعادة معه. طالما احترم الزمالك الشروط المالية ووصل لاتفاق مع سانت إيتيان فهذا سيعني الكثير له، وإن لم يحدث ستكون النتيجة هي الرحيل".

وكشف "هناك الكثير من الأندية الأوروبية المهتمة باللاعب وسألوني بالفعل عن وجود تاريخ محدد لتفعيل حق الزمالك في الشراء".

وتابع "لا أتذكر التاريخ وليس أمامي العقد الآن ولكن أعتقد أن هذا الموعد الأقصى في نهاية شهر مايو".

وأكمل "نحن اتفقنا بالفعل على شروط محددة، ولكن إن حاول الزمالك تخفيض قيمة الشراء سنبدأ من الصفر في كل شيء".

واختتم "هناك بعض الوكلاء الذين تحدثوا معي من ناديين مصريين، وقلت إن كان هناك أندية مصرية مهتمة فعليها التواصل معي مباشرة بدون وكلاء".

وكان الزمالك قد ضم بنتايك في سوق الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء بقيمة مليون يورو.

وتعرض بنتايك للإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مواجهة الزمالك وإنييمبا النيجيري في الكونفدرالية، وعاد لتوه إلى التدريبات.