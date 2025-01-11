موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرض يوفنتوس الأول لضم أراوخو.. وهذا شرطه

رغم التقارير المنتشرة عن عدم وجود أي تحركات بشأن انتقال رونالد أراوخو من برشلونة إلى يوفنتوس قبل نهاية كأس السوبر الإسباني، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن رفض عرض يوفي الأول بالفعل.

وبحسب فيرناندو بولو صحفي "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن برشلونة رفض العرض وأبلغ يوفنتوس إن اللاعب ليس متاحا في السوق.

على الجانب الآخر أوضح بولو إن برشلونة لن يسمح برحيل أراوخو في يناير بثمن يقل عن 70 مليون يورو.

في الوقت ذاته كان موقع ريليفو قد ذكر إن يوفي سيقدم عرضه خلال الأسبوع المقبل، على أمل تسارع العملية بعد نهائي كأس السوبر الإسباني، خاصة وأن يوفنتوس على عجلة من أمره لأنه يريد مدافعا في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن يوفنتوس يستعد لبدء مفاوضات مباشرة مع برشلونة بشأن أراوخو بعد نهاية كأس السوبر الإسباني.

وقال رومانو إن يوفنتوس يعتبر أراوخو أولوية، وقد تم إبلاغ برشلونة باهتمام النادي منذ الأسبوع الماضي .

ويدرس النادي الإيطالي إجراء صفقة انتقال دائم أو إعارة مع إلزامية الشراء، وليس إعارة عادية مع خيار الشراء.

فيما كشفت صحيفة سبورت عن اقتراب أراوخو من اتخاذ قرار الرحيل، إذا لم يشارك في كلاسيكو نهائي كأس السوبر أمام ريال مدريد يوم الأحد.

كما أوضحت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة يرفض الصيغة التي اقترحها يوفنتوس بلإعارة مع خيار الشراء، ويريد إتمام الصفقة في صورة انتقال نهائي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية قبل أيام عن تحول في موقف رونالد أراوخو مدافع برشلونة بشأن مستقبله مع الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن أراوخو اعترف لزملائه في غرفة الملابس بأنه يفكر بالرحيل في يناير الجاري.

يأتي ذلك لأن أراوخو لا يرى لنفسه دورا في ظل ثنائية الدفاع الحالية المكونة من باو كوبارسي وإنيجو مارتينيز، بالإضافة إلى تحرك النادي للتعاقد مع جوناثان تاه.

وأوضح الصحفي فيرناندو بولو إن برشلونة من جانبه لن يقبل إعارة أراوخو في الشتاء، ولكنه لا يغلق الباب أمام إمكانية بيعه بمبلغ كبير.

من جانبها ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية إن برشلونة لن يسمح برحيل أراوخو بمبلغ يقل عن 50 مليون يورو.

بينما أوضح الصحفي جيرارد روميرو إن يوفنتوس ليس قادرا على التعاقد مع أراوخو إلا على سبيل الإعارة.

وفي الإطار ذاته أوضح الصحفي فابريزيو رومانو إن يوفنتوس بحاجة لمدافع في ظل إصابة بريمر بقطع في الرباط الصليبي ورحيل دانيلو الوشيك، وهو ما جعله يهتم بالتعاقد مع أراوخو في أقرب وقت ممكن.

وأوضح سيكي رودريجيز صحفي كادينا سير إن برشلونة سبق له تقديم عرضين لتجديد عقد أراوخو، الأول في فبراير الماضي، والثاني في ظل إصابته، ولم يرد المدافع الأوروجواياني على أي من العرضين.

وكشفت صحيفة ماركا على الجانب الآخر عن عدم رضا أراوخو عن العرض المالي الذي قدمه برشلونة لتجديد عقده، بالإضافة لعدم مشاركته في نصف نهائي كأس السوبر.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2026.

ولعب أراوخو مباراة واحدة فقط الموسم الحالي مع برشلونة وكانت في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

ويبتعد برشلونة عن الصدارة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.