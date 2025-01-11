يشكو الظلم بواقعة محددة.. مالاجا ينضم لرابطة معارضي تسجيل أولمو في برشلونة

انضم نادي مالاجا إلى الأندية الإسبانية التي أصدرت مؤخرا بيانات لاستنكار قرار المجلس الأعلى للرياضة بتسجيل داني أولمو وباو فيكتور احترازيا في صفوف برشلونة.

وجاء بيان مالاجا كالتالي:

يرغب نادي مالاجا في التعبير عن حيرته إزاء القرار الذي إتخذه المجلس الأعلى للرياضة في قضيتي باو فيكتور وداني أولمو لاعبي برشلونة.

في موسم 2019-2020 تقبل نادي مالاجا استحالة تسجيل العديد من اللاعبين بسبب تجاوزهم الحد الأقصى للرواتب. القواعد واضحة والنادي فشل وامتثل.

ولم تتوقف الإجراءات التصحيحية عند هذا الحد بل أجبر النادي أيضا على التنافس بـ18 لاعبا كحد أقصى لمدة موسمين وفرض حظر رياضي أصبح الآن جزءا من التاريخ في بلدنا مما تسبب في أضرار إقتصادية ورياضية خطيرة للنادي .

تجدر الإشارة إلى أن النادي كان في وضع مالي حرج وأُجبر على إجراء إعادة هيكلة عميقة وكان معرضًا لخطر الاندثار، ولم يتمكن نادي مالاجا من الصمود في أحد أصعب فصول تاريخه الحديث إلا بفضل جهد جبار من هيكله والدعم غير المشروط مرة أخرى من جانب الجماهير.

ولكل هذه الأسباب فإنه من غير المفهوم أن يتم تسجيل لاعبين اثنين عندما يحدث موقف مماثل. إن هذه السابقة تشكل خطرا كبيرا على نزاهة المنافسة. يجب أن تكون صرامة المعيار عادلة لجميع المشاركين.

حافظت رابطة الدوري والاتحاد الإسباني على موقف مشترك كما في 2019 لكن هذا الموقف الذي اتخذه المجلس الأعلى للرياضة يقوض الهيئات الحاكمة من خلال عدم أخذ حججهما في الاعتبار، ويثير هذا السياق تساؤلات حول الرقابة الاقتصادية التي يحميها قانون الرياضة وتتمتع بمكانة دولية كبيرة والتي تضمن إستدامة كرة القدم لدينا.

وأصدر حتى الآن أندية أتلتيكو مدريد وفالنسيا وإسبانيول ولاس بالماس، وموسكاردو من الدرجة الخامسة، بيانات متشابهة ضد القرار.

فعلى سبيل المثال جاء نص بيان أتلتيكو مدريد كالتالي:

يريد نادي أتلتيكو مدريد أن يُظهر قلقه العميق بشأن الوضع الذي نشأ في كرة القدم الإسبانية بعد القرار الذي اعتمده المجلس الأعلى للرياضة يوم الأربعاء. ونعتبر أن هذا القرار يعرض النظام الحالي للخطر ويشكك في قواعد اللعبة.

يلتزم نادينا مثل جميع أعضاء الدوري الإسباني حتى صدور هذا القرار بقواعد الرقابة الاقتصادية وسنواصل احترامها.

هذا التدخل الحكومي يخلق سابقة خطيرة للغاية لأنه يفتح الأبواب أمام خرق القواعد وارتكاب أخطاء الماضي الجسيمة.

يحافظ أتلتيكو مدريد على التزامه بالإدارة الصارمة والمسؤولة، وبدون قواعد واضحة ومتساوية للجميع لن تكون هناك منافسة عادلة ممكنة.

فيما جاء بيان إسبانيول كالتالي:

يعرب نادي إسبانيول عن قلقه الشديد بشأن الوضع الذي نشأ في كرة القدم الإسبانية بعد القرار الذي تم اعتماده علنا من قبل المجلس الأعلى للرياضة في قضية داني أولمو وباو فيكتور من نادي برشلونة.

إن القرار بمنح إجراء احترازي عاجل قد خلق سابقة هامة وشكل تهديدًا لنزاهة المنافسة، كما تم التنديد به في مختلف البيانات والمراسلات الموجهة إلى اللجنة.

التزم إسبانيول وحافظ على التزامه المطلق بالمنافسة بشكل صارم بلوائح السيطرة الاقتصادية وسيواصل الدفاع عن نفسه، على الرغم من التوترات والقيود والصعوبات التي تولدها هذه اللوائح الاقتصادية.

وجاء بيان فالنسيا كالتالي:

يرغب نادي فالنسيا في التعبير عن عدم موافقته على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للرياضة، والذي يتعارض مع الموقف الذي تتبناه رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونحن ندرك أن هذا الأمر يضر بنزاهة المنافسة، ويعرض للخطر أيضا الركائز الأساسية للإدارة الاقتصادية لكرة القدم الاحترافية.

من ناحية أخرى يشعر نادي فالنسيا بالقلق بشأن التأثير الذي قد يحدثه هذا الإجراء على الرقابة الاقتصادية لرابطة الدوري الإسباني، وهي اللائحة التي وافقت عليها جميع الأندية، والتي كانت أساسية لضمان الاستدامة المالية لكرة القدم الإسبانية.

وأعادت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تسجل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة.

جاء ذلك بعد رفعهما سابقا بناء على قرار الرابطة باعتبار برشلونة غير مؤهل لتسجيل الثنائي من الناحية الاقتصادية.

الأمر الذي تغير بقرار المجلس الأعلى للرياضة بتسجيل الثنائي احترازيا لحين الفصل في استئناف برشلونة.

ومنح المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا موافقة رسمية لبرشلونة من أجل قيد لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور.

وأوضح المجلس الأعلى للرياضة في بيان رسمي أن قرار المجلس سيكون مؤقتا حتى دارسة الاستئناف المقدم من النادي.

وأكمل البيان: "هذا الإجراء مؤقت حتى يتم نظر الاستئناف المقدم من قبل النادي واللاعبين المذكورين أعلاه بشكل نهائي"

وأضاف: "يؤدي هذا القرار إلى تعليق قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم والليجا الصادر يوم 4 يناير الماضي والذي يقضي بإلغاء تراخيص اللاعبين المذكورين، وبالتالي يحافظ على سريان تراخيصهما وإمكانية قيدهما حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستئناف."

وكانت صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق أن اللجنة القانونية ستحتاج لدراسة الاستئناف المقدم من برشلونة لمدة 3 أشهر لإصدار الحكم النهائي.

صحيفة آس أشارت إلى أن استئناف برشلونة المكون من 52 صفحة و60 وثيقة مرفقة قد يكون ناجحا ويتمكن النادي من تسجيل اللاعبين نهائيا.

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزيج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وتسبب عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير في حقه في الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ورفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد، قبل أن يقرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا منح برشلونة الحق في قيد لاعبيه.