بمشاركة مصطفى متأخرا.. نانت يتعادل مع موناكو ويفلت مؤقتا من منطقة الهبوط

تعادل نانت مع ضيفه موناكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الفرنسي.

وتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد البدلاء، حتى شارك في الدقيقة 78 بدلا من سوربا توماس، بعد تسجيل أهداف المباراة الأربعة.

بداية نانت كانت مميزة بالهدف الأول في الدقيقة 12، الذي سجله ماتيس أبلين وصنعه توماس.

وفي الدقيقة 47 أضاف كيلفين أدو أميان الهدف الثاني بصناعة توماس أيضا.

عودة موناكو بدأت في الدقيقة 52 بهدف بريل إمبولو، بعد تمريرة من ويلفريد سينجو.

وفي الدقيقة 59 تعادل محمد ساليسو بعد تمريرة من لامين كامارا.

النتيجة رفعت رصيد انت إلى 16 نقطة، وخرجت به من منطقة الهبوط مؤقتا، بفارق الأهداف عن أنجيه الخامس عشر وسانت إيتيان السادس عشر، ولكل منهما مباراة في الجولة الحالية.

ويلعب أنجيه مع مونبلييه، وسانت إيتيان مع باريس سان جيرمان يوم الأحد 12 يناير.

بينما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليل الرابع الذي يواجه أوكسير حاليا.