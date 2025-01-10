البطاوي يكشف موقف انتقال قندوسي من الأهلي.. وهل يدخل سيراميكا سوق يناير

الجمعة، 10 يناير 2025 - 23:15

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أبدى معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا سعادته بفوز الفريق على طلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري.

وقال البطاوي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "نسير خطوة تلو الأخرى في الدوري والمباريات الصعبة تتوالى أمامنا".

وعن إمكانية دخول سوق انتقالات يناير قال: "لم تتضح الأمور بعد ولا أعتقد أن الفريق بحاجة لتدعيمات".

وأوضح "تتابع المباريات الصعبة يجعلنا نؤجل الاجتماع مع المدير الفني أيمن الرمادي، وسنجتمع خلال الأسبوع المقبل وإن كانت له طلبات سيتم تلبيتها".

وتغلب سيراميكا كليوباترا على مضيفه طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد قندوسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وبذلك يستمر سيراميكا كليوباترا بلا خسارة للمباراة السابعة على التوالي، منذ خسارته أمام الأهلي في الجولة الأولى.

أما طلائع الجيش فيستمر بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
وكيل بنتايك: الزمالك يريد تخفيض حق الشراء.. وهو سعيد في النادي ولكن الزمالك: اتحاد الكرة سينظر إلينا بروح القانون لقيد اللاعبين.. ومستجدات زيزو والجزيري بارادو: الزمالك يهتم كثيرا بـ بولبينة.. وهذا قرار اللاعب مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر وتستمر السلسلة.. سيراميكا يجتاز طلائع الجيش بهدف قندوسي انتهت في الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) سيراميكا كليوباترا دربي البترول سلبي.. التعادل يحسم لقاء بتروجت ضد إنبي نزلة برد تبعد مدافع الإسماعيلي عن مواجهة البنك الأهلي
أخر الأخبار
مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحديد موعد شهادة فينيسيوس أمام المحكمة بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
أخبار تسر ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. جاهزية بيلينجهام ومودريتش وتشواميني ساعة | الدوري الإسباني
منافس يفاجئ أرسنال.. برشلونة يريد التعاقد مع راشفورد ساعة | ميركاتو
رغم قرار المجلس.. خطة رابطة الدوري الإسباني لإلغاء تسجيل أولمو ساعة | الدوري الإسباني
وكيل بنتايك: الزمالك يريد تخفيض حق الشراء.. وهو سعيد في النادي ولكن ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرض يوفنتوس الأول لضم أراوخو.. وهذا شرطه 2 ساعة | الدوري الإسباني
يشكو الظلم بواقعة محددة.. مالاجا ينضم لرابطة معارضي تسجيل أولمو في برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"