البطاوي يكشف موقف انتقال قندوسي من الأهلي.. وهل يدخل سيراميكا سوق يناير

أبدى معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا سعادته بفوز الفريق على طلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري.

وقال البطاوي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "نسير خطوة تلو الأخرى في الدوري والمباريات الصعبة تتوالى أمامنا".

وعن إمكانية دخول سوق انتقالات يناير قال: "لم تتضح الأمور بعد ولا أعتقد أن الفريق بحاجة لتدعيمات".

وأوضح "تتابع المباريات الصعبة يجعلنا نؤجل الاجتماع مع المدير الفني أيمن الرمادي، وسنجتمع خلال الأسبوع المقبل وإن كانت له طلبات سيتم تلبيتها".

وتغلب سيراميكا كليوباترا على مضيفه طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد قندوسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وبذلك يستمر سيراميكا كليوباترا بلا خسارة للمباراة السابعة على التوالي، منذ خسارته أمام الأهلي في الجولة الأولى.

أما طلائع الجيش فيستمر بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.