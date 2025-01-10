يواصل الدعم.. ليكيب: كومو يحسم ضم كاكيريت من ليون

الجمعة، 10 يناير 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

ماكسينس كاكيريت - ليون

حسم نادي كومو صفقة ضم ماكسينس كاكيريت لاعب أولمبيك ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب صحيفة ليكيب فإن كومو توصل لاتفاق مع ليون بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مقابل 15 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن المبلغ من الممكن أن يصل إلى 17 مليون يورو بإضافة مليوني يورو كحوافز ومكافآت حال تحقيق نتائج معينة مرتبطة بالأداء.

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وفي حال نجاح المفاوضات بشكل رسمي، سيكون هذا هو الانتقال الأول في مسيرة كاكيريت.

وبدأ كاكيريت مسيرته الكروية في ليون وتدرج في الفئات العمرية المختلفة.

ويواصل كومو الدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ تعاقد مع أساني دياو من ريال بيتيس مقابل 12 مليون يورو.

وأيضا ضم جان بوتيز من رويال أنتويرب مقابل مليوني يورو.

وإجمالا صرف كومو الذي يقود تدريبه سيسك فابريجاس 63 مليون يورو منذ الصيف الماضي حتى الآن دون احتساب قيمة صفقة كاكيريت حال إبرامها.

بينما حصل كومو على 3.7 مليون يورو جراء بيع اللاعبين، أي الصافي 59.3 مليون يورو.

ويرجع صرف كومو نظرا لأن النادي الذي يصعد لدوري الدرجة الأولى لا يحاسب في موسمه الأول بقواعد قانون اللعب المالي النظيف.

ويحتل كومو المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

ماكسينس كاكيريت ليون كومو الدوري الإيطالي فابريجاس
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