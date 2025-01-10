الزمالك: اتحاد الكرة سينظر إلينا بروح القانون لقيد اللاعبين.. ومستجدات زيزو والجزيري

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة سينظر إلى الأبيض بروح القانون لقيد اللاعبين.

وقال سالم لقناة أون تايم سبورتس: "المجلس الجديد سدد 51 مليون جنيه مديونية لاتحاد الكرة بشأن قيد اللاعبين".

وأضاف "بالتأكيد اتحاد الكرة سينظر إلينا بروح القانون لتسجيل اللاعبين الجدد، لكن هذا الأمر يتم الحديث عنه قبل أي فترة انتقالات".

وأكمل "هناك سعي كبير من الإدارة لتسديد 25% من عقود اللاعبين خلال يناير الجاري".

وأكمل "بعد 6 أشهر سيتم الحديث من جديد مع كريستيان جروس حال رغبتنا في تجديد عقده، أي لا يوجد أي بند يفعل تمديد العقد بشكل تلقائي".

وكشف "زيزو بالتأكيد زملكاوي، لكن هناك مفاوضات وقريبا سيتم حسم الأمور".

وأوضح "سيف الجزيري متمسك بالزمالك ولا توجد أي مشاكل مع النادي، والآن نحن في مرحلة المفاوضات، اللاعبون يتحملون النادي كثيرا، لكن أحيانا يمر اللاعب بضغوط ويطلب مستحقاته، لكن نتفاوض وهناك جلسات معه لحل أزمته.

وواصل "التعاقد مع اللاعبين؟ الأهمية القصوى هي منح اللاعبين مستحقاتهم، ثم تجديد عقود اللاعبين مثل عبد الله السعيد، وبعد كل ذلك سننظر إلى التعاقدات الجديدة".

وأنهى حديثه قائلا: "عبد الله السعيد أسطورة كروية لمدة 20 عاما ومن الصعب تكرارها أبدا وأتمنى استمراره إلى ما لا نهاية".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلاك بولز الموزمبيقي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.