الزمالك: اتحاد الكرة سينظر إلينا بروح القانون لقيد اللاعبين.. ومستجدات زيزو والجزيري

الجمعة، 10 يناير 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك ضد أبو قير للأسمدة

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة سينظر إلى الأبيض بروح القانون لقيد اللاعبين.

وقال سالم لقناة أون تايم سبورتس: "المجلس الجديد سدد 51 مليون جنيه مديونية لاتحاد الكرة بشأن قيد اللاعبين".

وأضاف "بالتأكيد اتحاد الكرة سينظر إلينا بروح القانون لتسجيل اللاعبين الجدد، لكن هذا الأمر يتم الحديث عنه قبل أي فترة انتقالات".

أخبار متعلقة:
بارادو: الزمالك يهتم كثيرا بـ بولبينة.. وهذا قرار اللاعب طبيب الزمالك يوضح إصابة فتوح مران الزمالك - عودة بنتايك.. وتدريبات استشفائية قبل مواجهة بلاك بولز هل نجا الزمالك من أزماته؟.. تقرير: بوبيندزا يطلب الرحيل عن رابيد بوخارست

وأكمل "هناك سعي كبير من الإدارة لتسديد 25% من عقود اللاعبين خلال يناير الجاري".

وأكمل "بعد 6 أشهر سيتم الحديث من جديد مع كريستيان جروس حال رغبتنا في تجديد عقده، أي لا يوجد أي بند يفعل تمديد العقد بشكل تلقائي".

وكشف "زيزو بالتأكيد زملكاوي، لكن هناك مفاوضات وقريبا سيتم حسم الأمور".

وأوضح "سيف الجزيري متمسك بالزمالك ولا توجد أي مشاكل مع النادي، والآن نحن في مرحلة المفاوضات، اللاعبون يتحملون النادي كثيرا، لكن أحيانا يمر اللاعب بضغوط ويطلب مستحقاته، لكن نتفاوض وهناك جلسات معه لحل أزمته.

وواصل "التعاقد مع اللاعبين؟ الأهمية القصوى هي منح اللاعبين مستحقاتهم، ثم تجديد عقود اللاعبين مثل عبد الله السعيد، وبعد كل ذلك سننظر إلى التعاقدات الجديدة".

وأنهى حديثه قائلا: "عبد الله السعيد أسطورة كروية لمدة 20 عاما ومن الصعب تكرارها أبدا وأتمنى استمراره إلى ما لا نهاية".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلاك بولز الموزمبيقي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

زيزو أحمد سالم الزمالك سيف الدين الجزيري
نرشح لكم
وكيل بنتايك: الزمالك يريد تخفيض حق الشراء.. وهو سعيد في النادي ولكن البطاوي يكشف موقف انتقال قندوسي من الأهلي.. وهل يدخل سيراميكا سوق يناير بارادو: الزمالك يهتم كثيرا بـ بولبينة.. وهذا قرار اللاعب مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر وتستمر السلسلة.. سيراميكا يجتاز طلائع الجيش بهدف قندوسي انتهت في الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) سيراميكا كليوباترا دربي البترول سلبي.. التعادل يحسم لقاء بتروجت ضد إنبي نزلة برد تبعد مدافع الإسماعيلي عن مواجهة البنك الأهلي
أخر الأخبار
مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه ساعة | الكرة الأوروبية
تحديد موعد شهادة فينيسيوس أمام المحكمة بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
أخبار تسر ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. جاهزية بيلينجهام ومودريتش وتشواميني ساعة | الدوري الإسباني
منافس يفاجئ أرسنال.. برشلونة يريد التعاقد مع راشفورد ساعة | ميركاتو
رغم قرار المجلس.. خطة رابطة الدوري الإسباني لإلغاء تسجيل أولمو ساعة | الدوري الإسباني
وكيل بنتايك: الزمالك يريد تخفيض حق الشراء.. وهو سعيد في النادي ولكن ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرض يوفنتوس الأول لضم أراوخو.. وهذا شرطه 2 ساعة | الدوري الإسباني
يشكو الظلم بواقعة محددة.. مالاجا ينضم لرابطة معارضي تسجيل أولمو في برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"