بارادو: الزمالك يهتم كثيرا بـ بولبينة.. وهذا قرار اللاعب

الجمعة، 10 يناير 2025 - 22:33

كتب : FilGoal

عادل بولبينة - بارادو الجزائري

أقر مراد بونفوف المتحدث الرسمي لنادي بارادو الجزائري أن الزمالك اهتم كثير بـ عادل بولبينة جناح الفريق كاشفا عن قرار اللاعب.

وقال بونفوف لقناة أون تايم سبورتس: "تلقينا عروضا لبولبينة من الزمالك وبعض أندية الخليج، لكن اللاعب يحلم بالاحتراف الأوروبي".

وأضاف "الزمالك اهتم كثيرا باللاعب، لكن بولبينة لديه أهداف أخرى".

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وأكمل "لا يمكن أن نترك بولبينة يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأتم "الموسم الحالي قد يكون الأخير له مع بارادو ثم الاحتراف في أوروبا".

يمتد تعاقد بولبينة مع نادي بارادو حتى صيف 2026.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن أحد الوكلاء عرض على الزمالك التعاقد مع عادل بولبينة جناح نادي بارادو الجزائري.

اللاعب ينال استحسان مسؤولي الزمالك خاصة أنه كان ضمن حساباتهم قبل بداية الموسم الجاري.

النادي الجزائري طلب الحصول على 2 مليون دولار للتخلي عن بولبينة وهو ما يجده الزمالك مبالغا فيه ويصعب من إتمام الصفقة.

بولبينة (21 عاما) سجل 11 هدفا وصنع هدفين خلال الموسم الحالي مع ناديه الجزائري.

ويشتهر نادي بارادو بإخراج اللاعبين المميزين من أكاديمية الشباب بالنادي والاستثمار في بيعهم للدوريات الأوروبية.

ويعد الثلاثي الدولي الجزائري: رامي بنسبعيني وهشام بوداوي ويوسف عطال أبرز الأسماء التي انتقلت من بارادو إلى الدوريات الأوروبية.

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