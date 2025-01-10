وتستمر السلسلة.. سيراميكا يجتاز طلائع الجيش بهدف قندوسي

الجمعة، 10 يناير 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا 1-0 طلائع الجيش

تغلب سيراميكا كليوباترا على مضيفه طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد قندوسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وبذلك يستمر سيراميكا كليوباترا بلا خسارة للمباراة السابعة على التوالي، منذ خسارته أمام الأهلي في الجولة الأولى.

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أما طلائع الجيش فيستمر بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

بعد شوط أول هادئ، أتى عماد فتحي بدلا من إسلام محارب في صفوف طلائع الجيش.

وكاد طلائع الجيش يتقدم برأسية من جودوين شيكا ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 52 أتى أحمد بلحاج بدلا من محمد توني في صفوف سيراميكا.

واستمرت تبديلات سيراميكا في الدقيقة 60 بنزول أحمد هاني وعمرو قلاوة بدلا من عبد الله مجدي ومحمود عبد الحفيظ زلاكة.

وفي الدقيقة 66 أتى الهدف بعد عدة تمريرات استغلها قندوسي في اختراق منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.

وأتى أحمد الشيخ ورجب عمران بدلا من علي حمدي وكريم طارق في صفوف طلائع الجيش في الدقيقة 78.

على الجانب الآخر أتى مروان عثمان وأحمد عابدين بدلا من إسلام عيسى وعمرو قلاوة في الدقيقة 81.

وأخيرا في صفوف طلائع الجيش شارك أحمد سمير وفارس حاتم بدلا من يسري وحيد وفريد شوقي في الدقيقة 87.

بذلك تقدم سيراميكا كليوباترا إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

ويليه الزمالك وبيراميدز بـ 14 نقطة، ولعب كل منهما مباراة أقل أيضا.

أما طلائع الجيش فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين من جديد يوم 17 يناير في دور الـ 16 لكأس مصر.

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش الدوري المصري
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