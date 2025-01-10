بعد 6 سنوات.. سكاي: بيلينج إلى نابولي على سبيل الإعارة

توصل نادي نابولي إلى اتفاق مع نظيره بورنموث على التعاقد مع فيليب بيلينج لاعب وسط الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن نادي الجنوب حسم الصفقة وينتظر سفر اللاعب إلى مدينة نابولي لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود.

وأفادت الشبكة أن نابولي اتفق مع النادي الإنجليزي على ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم مقابل 9-10 مليون يورو.

وظل اللاعب الدنماركي في بورنموث لمدة 6 أعوام، إذ انضم له قادما من هدرسفيلد مقابل 16.5 مليون يورو في صيف 2019.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر نابولي فسخ دانيلو لاعب يوفنتوس عقده مع ناديه بالتراضي خلال الفترة المقبلة لضمه في صفقة انتقال حر.

وخرج المدافع البرازيلي من حسابات تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس.

ويحتل نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، لكن لعب مباراة أكثر من أتالانتا الوصيف الذي لديه 41 نقطة.

وفي المركز الثالث يأتي إنتر الذي خاض مباراة أقل من أتالانتا ولقائين أقل من نابولي برصيد 40 نقطة.