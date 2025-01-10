موتا: غياب فلاهوفيتش وكونسيساو عن مواجهة تورينو

أقر تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس غياب دوشان فلاهوفيتش وفرانسيسكو كونسيساو عن مواجهة تورينو.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه تورينو في دربي ديلا المولي الذي سيجمعهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "الثنائي فلاهوفيتش وكونسيساو لن يكون متاحا لمباراة تورينو بسبب إصابة عضلية".

وأضاف "نستقبل أهدافا بسبب بعض الأخطاء ولجدارة المنافس، نعرف أن المباراة صعبة ومعقدة".

وأكمل "ما نحتاجه للفوز بالمباريات هو ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء، وأن نكون أكثر فاعلية".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه هي الطريقة يجب أن نتحسن في التدريبات كل يوم لنكون جاهزين".

ولا يعيش يوفنتوس أفضل أيامه في بطولة الدوري، إذ يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولدى يوفنتوس 32 نقطة مبتعدا عن لاتسيو صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق 3 نقاط.

ولعب يوفنتوس مباراة أقل من لاتسيو.

ويعتبر يوفنتوس الفريق الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل في الدوري بـ11 مرة، لكنه لم يخسر مطلقا حتى الآن.

بينما يأتي تورينو في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.