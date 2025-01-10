موتا: غياب فلاهوفيتش وكونسيساو عن مواجهة تورينو

الجمعة، 10 يناير 2025 - 21:17

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

أقر تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس غياب دوشان فلاهوفيتش وفرانسيسكو كونسيساو عن مواجهة تورينو.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه تورينو في دربي ديلا المولي الذي سيجمعهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "الثنائي فلاهوفيتش وكونسيساو لن يكون متاحا لمباراة تورينو بسبب إصابة عضلية".

أخبار متعلقة:
وكيل دانيلو يكشف تخطيط يوفنتوس للتخلص من موتا ريليفو: يوفنتوس يستعد لتقديم عرض من أجل أراوخو.. و"سبورت" تكشف موقف برشلونة تقارير: أراوخو إلى يوفنتوس؟ يشعر بالتهميش ويرفض عروض التجديد ولكن سبورت تكشف حقيقة موافقة أراوخو للانتقال إلى يوفنتوس

وأضاف "نستقبل أهدافا بسبب بعض الأخطاء ولجدارة المنافس، نعرف أن المباراة صعبة ومعقدة".

وأكمل "ما نحتاجه للفوز بالمباريات هو ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء، وأن نكون أكثر فاعلية".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه هي الطريقة يجب أن نتحسن في التدريبات كل يوم لنكون جاهزين".

ولا يعيش يوفنتوس أفضل أيامه في بطولة الدوري، إذ يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولدى يوفنتوس 32 نقطة مبتعدا عن لاتسيو صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق 3 نقاط.

ولعب يوفنتوس مباراة أقل من لاتسيو.

ويعتبر يوفنتوس الفريق الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل في الدوري بـ11 مرة، لكنه لم يخسر مطلقا حتى الآن.

بينما يأتي تورينو في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.

يوفنتوس تورينو فلاهوفيتش الدوري الإيطالي فرانسيسكو كونسيساو
نرشح لكم
بعد 6 سنوات.. سكاي: بيلينج إلى نابولي على سبيل الإعارة طرد من منزله واتهم بالعنف.. إيكاردي يكشف كواليس انفصاله عن زوجته وكيل دانيلو يكشف تخطيط يوفنتوس للتخلص من موتا لتحقيق حلمه.. آس: بوكا جونيورز يقترب من ضم هيريرا رومانو: لايبزيج يتوصل لاتفاق مع ميلان لضم أوكافور ينتظر ليفربول أو برشلونة.. كيميتش يتجاهل عرض بايرن ميونيخ سبورت: خياران قبل التجميد.. برشلونة يتوعد دي يونج ريليفو: يوفنتوس يستعد لتقديم عرض من أجل أراوخو.. و"سبورت" تكشف موقف برشلونة
أخر الأخبار
وتستمر السلسلة.. سيراميكا يجتاز طلائع الجيش بهدف قندوسي 45 دقيقة | الدوري المصري
بعد 6 سنوات.. سكاي: بيلينج إلى نابولي على سبيل الإعارة 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
موتا: غياب فلاهوفيتش وكونسيساو عن مواجهة تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
طرد من منزله واتهم بالعنف.. إيكاردي يكشف كواليس انفصاله عن زوجته ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل دانيلو يكشف تخطيط يوفنتوس للتخلص من موتا ساعة | الكرة الأوروبية
لتحقيق حلمه.. آس: بوكا جونيورز يقترب من ضم هيريرا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز بالزي الأبيض أمام ساجرادا 2 ساعة | الكرة المصرية
رومانو: لايبزيج يتوصل لاتفاق مع ميلان لضم أوكافور 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"