طرد من منزله واتهم بالعنف.. إيكاردي يكشف كواليس انفصاله عن زوجته

يبدو أن ما فعله ماورو إيكاردي لاعب جالاتا سراي بصديقه ماكسي لوبيز عندما تسبب في تركه لزوجته واندا نارا ليتزوجها هو، يرد إليه الآن.

وانفصل المهاجم الأرجنتيني عن زوجته منذ فترة قبل العودة مرة أخرى ثم الانفصال الأخير.

وكشف إيكاردي الذي كان في طريقه ليكون أسطورة لإنتر من قبل ما حدث إذ طرد من منزل واتهم بالعنف.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عبر حسابه على إنستجرام كاتبا "للرد على كل الأكاذيب القاسية لأم بناتي حتى لا يتم تصديق أكاذيبها المنحرفة بسبب صمتي".

وأضاف "لقد طردتني من منزلي ببلاغ كاذب عن العنف، طردت وقت إجراء عملية الرباط الصليبي، مع ادعاءات كاذبة عن حيازة أسلحة، لكن عندما تم البحث لم يكن لدي أي أسلحة".

وأكمل "لم أكن عنيفا مع أي شخص، كنت أعيش وأنام وحيدا".

وأوضح "أكدت واندا أنها على علاقة مغني الراب L-Gante منذ 3 سنوات، لكنها كانت تقسم لي ولابنتيها أنه مجرد صديق".

وتابع "تم خداعه مثلي تماما لأنها التقت في نياير 2023 بلاعب سنغالي -كيتا بالدي- في دبي بينما احتفل ابنها بيوم مولده مع أخته وأقاربه ووصلت الساعة 23:30".

وأنهى "لم تجرؤ على إخبار بناتها بأنها قررت الانفصال وتأكيد علاقة مستمرة منذ 3 أعوام، يؤلمني أن أرى والدتهم تحاول التلاعب بهم نفسيا، لكني أعتمد على العدالة".

وحصل إيكاردي على جائزة لاعب العام في تركيا عام 2023.

وتمكن إيكاردي من الحصول على جائزة هداف الدوري التركي موسم 2023-2024 بعدما سجل 24 هدفا.

ويغيب إيكاردي حتى الآن بسبب الإصابة التي يعاني منها في الرباط الصليبي.