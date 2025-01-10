وكيل دانيلو يكشف تخطيط يوفنتوس للتخلص من موتا

الجمعة، 10 يناير 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

تياجو موتا

كشف برونو ميزوريلي وكيل أعمال دانيلو لاعب يوفنتوس عن خطط النادي للتخلص أيضا من تياجو موتا مدرب الفريق.

ويقترب قائد الفريق من الرحيل عن السيدة العجوز عن طريق فسخ العقد بالتراضي.

وأوضح ميزوريلي خلال تغريدة عبر موقع (X) يكشف أن كريستيانو جونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس يعمل على إقالة المدرب الإيطالي.

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ويستعد دانيلو للانتقال إلى نابولي تحت قيادة أنطونيو كونتي عندما يصبح لاعبا حرا.

ويعتبر موتا تحت الضغط عقب الخروج من بطولة السوبر الإيطالي التي أقيمت في الرياض.

وخسر يوفنتوس من ميلان في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف بعدما كان متقدما.

ولا يعيش يوفنتوس أفضل أيامه في بطولة الدوري، إذ يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولدى يوفنتوس 32 نقطة مبتعدا عن لاتسيو صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق 3 نقاط.

ولعب يوفنتوس مباراة أقل من لاتسيو.

ويعتبر يوفنتوس الفريق الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل في الدوري بـ11 مرة، لكنه لم يخسر مطلقا حتى الآن.

يوفنتوس الدوري الإيطالي نابولي دانيلو تياجو موتا
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