لتحقيق حلمه.. آس: بوكا جونيورز يقترب من ضم هيريرا

اقترب نادي بوكا جونيورز من التعاقد مع أندير هيريرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بنهاية الموسم الحالي.

وحسب صحيفة آس فإن النادي الأرجنتيني قدم عرضا للاعب الوسط لمدة عام مع إمكانية التجديد لسنة إضافية.

وأفادت الصحيفة أن رغبة هيريرا هي الانتقال إلى بوكا جونيورز خاصة مع عدم مشاركته بصورة أساسية مع فريق إرنستو فالفيردي.

وكشفت الصحيفة أن الصفقة قريبة من الانتهاء لصالح بوكا جونيورز مقابل مليوني يورو.

وسافر هيريرا من قبل إلى الأرجنتين وزار ملعب لا بومبونيرا وعبر عن حلمه باللعب له.

ومن المتوقع أن يخوض اللاعب الفحوصات الطبية خلال الأسبوع المقبل.

وانتقل هيريرا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2014 قادما من بلباو مقابل 36 مليون يورو.

ثم رحل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019 دون مقابل قبل أن يرحل معارا إلى بلباو مرة أخرى.