دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز بالزي الأبيض أمام ساجرادا

عقد اليوم باستاد ١١ نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، الاجتماع الفني لمباراة ساجرادا وبيراميدز في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي نادي ساجرادا اللون الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي فريق نادي بيراميدز في اللقاء الزي البديل اللون الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط مناصفة مع الترجي التونسي بنفس الرصيد.

ويحتاج بيراميدز في مواجهة ساجرادا للتأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

واختتم بيراميدز تدريباته في القاهرة بملعب الدفاع الجوي، صباحا قبل السفر إلى أنجولا اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة، على أن تصل مساء اليوم لبدء آخر الاستعدادات قبل المباراة الهامة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الترجي المتصدر.