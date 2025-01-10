رومانو: لايبزيج يتوصل لاتفاق مع ميلان لضم أوكافور

الجمعة، 10 يناير 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

نواه أوكافور

توصل نادي لايبزيج مع نظيره ميلان من أجل التعاقد مع نوح أوكافور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة ساي سبورتس فإن لايبزيج اتفق مع ميلان على ضم المهاجم السويسري على سبيل الإعارة مقابل مليون أو مليون ونصف يورو.

وأوضح رومانو أن هناك بند أحقية الشراء للايبزيج مقابل 25-28 مليون يورو.

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وتعاقد ميلان مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في صيف 2023 مقابل 15 مليون يورو قادما من رد بول سالزبورج.

وشارك اللاعب النيجيري الأصل في 16 مباراة مع ميلان خلال الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع هدفين.

وإجمالا لعب أوكافور 52 مباراة مع الروسونيري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يتم إداراج أوكافور في قائمة الفريق المشاركة والمتوجة ببطولة السوبر الإيطالي.

وحصل ميلان على البطولة بعد الفوز على غريمه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النهائي.

ميلان أوكافور الدوري الإيطالي لايبزيج
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