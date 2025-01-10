ينتظر ليفربول أو برشلونة.. كيميتش يتجاهل عرض بايرن ميونيخ

الجمعة، 10 يناير 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش

يستمر تعقيد موقف جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ في مسألة تجديد عقده مع النادي البافاري.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن كيميتش تلقى عرضا لتجديد عقده ولكنه لم يرد حتى الآن.

وأوضح التقرير ذاته إن كيميتش ينتظر عروضا ملموسة من أندية الدوري الإنجليزي أو برشلونة قبل اتخاذ قراره النهائي.

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وربطت العديد من الأنباء بين كيميتش وبين العمل مجددا مع مدربه السابق هانزي فليك في برشلونة.

بينما كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن ليفربول أبدى اهتمامه لضم كيميتش في ظل الرحيل المحتمل لـ ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن الريدز.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونيخ في صيف العام الجاري، وهو نفس الموقف التعاقدي لأرنولد مع ليفربول.

ويرغب نادي ريال مدريد في ضم أرنولد لسد معاناته في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة داني كاربخال.

وكشف كريستيان فالك الصحفي في جريدة بيلد الألمانية أن ليفربول يجد في كيميتش حلا بديلا لأرنولد "ليفربول يضع في اعتباره ضم جوشوا كيميتش".

ولم يوضح الصحفي الألماني موعد رغبة ليفربول في إتمام اتفاقه مع كيميتش سواء في يناير حال رحيل أرنولد، أو الانتظار للحصول على خدماته مجانا في الصيف.

ولازالت إدارة بايرن ميونيخ ترغب في الوصول إلى اتفاق مع كيميتش لتجديد تعاقده.

وقدم ريال مدريد عرضا أوليا لضم أرنولد مقابل 20 مليون جنيه أسترليني إلا أن العرض قوبل بالرفض من إدارة الريدز.

وشارك أرنولد كبديل في خسارة ليفربول أمام توتنام في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ولعب كيميتش هذا الموسم 15 مباراة، ونجح في خلق 35 فرصة، وقدم 1704 تمريرة.

وسجل كيميتش هدفا واحدا وقدم 4 تمريرات حاسمة، ونجح في التدخل 25 مرة لاستخلاص الكرة.

وبدأ كيميتش مسيرته في مركز الظهير الأيمن قبل أن ينتقل للعب في مركز الوسط المدافع.

وفاز كيميتش بـ8 بطولات للدوري الألماني، وبطولة واحدة لدوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، لعب أرنولد 18 مباراة هذا الموسم، سجل هدفا وقدم 882 تمريرة خلال مبارياته.

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