سبورت: خياران قبل التجميد.. برشلونة يتوعد دي يونج

الجمعة، 10 يناير 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن استعداد إدارة نادي برشلونة لاتخاذ أقصى درجات التصعيد ضد لاعب الوسط فرينكي دي يونج حال استمرار الموقف الحالي.

وأوضحت الصحيفة إن برشلونة يضع خيار طرد دي يونج من الفريق وإرساله إلى المدرجات إذا رفض الرحيل أو تجديد عقده قبل نهاية الموسم الجاري.

ولا يمانع برشلونة تجميد دي يونج طوال الموسم المقبل كاملا، مما يهدد فرصه مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026.

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وحسب تقرير سابق لصحيفة آس، فإن مسؤولو نادي برشلونة يشعرون بالاستياء من دي يونج بالفعل لأسباب داخل وخارج الملعب.

وكشفت الصحيفة عن السببين، الأول الذي يرتبط داخل الملعب هو أن دي يونج لا يتمتع بالشراسة مثل باقي الفريق سواء اللاعبين الذي يشاركون في مركزه أو مركز آخر.

أما السبب الآخر هو رفض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما تجديد عقده مع النادي الكتالوني وتحوم الشكوك حول رغبته في الرحيل بشكل مجاني.

وينتهي عقد دي يونج مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، أي في صيف 2026.

ويتصدر دي يونج قائمة أكثر اللاعبين تقاضيا للأجر في فريقه.

وتعاقد برشلونة مع دي يونج في صيف 2019 قادما من أياكس مقابل 86 مليون يورو.

وكان أياكس قد ضم دي يونج في صيف 2015 قادما من فريق فيلم الثاني، لكنه انضم إلى فريق تحت 21 عاما في أياكس مقابل 7.7 مليون يورو.

فرينكي دي يونج برشلونة الدوري الإسباني
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