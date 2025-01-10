مؤتمر بوستيكوجلو: أشعر بالارتياح لعدم وجود تقنية الفيديو في كأس الاتحاد الإنجليزي

يشعر أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام بالارتياح لعدم وجود تقنية الفيديو في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه تاموورث في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحفي: "أشعر بالارتياح لعدم وجود تقنية الفيديو في البطولة، في بعض الاوقات أتحدث كشخص شغوف باللعبة، لكنني أيضا ممثل لتوتنام وأفضل التحدث عن كرة القدم".

وأضاف "ما زلت أعتقد أن كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة مهمة، لأن بها جميع مستويات كرة القدم تقريبا، وهناك قصص رائعة".

وأكمل "تواجدت مثل هذه القصص في الجولات الأولى من الكأس، نحن نواجه فريقا وصل إلى الأدواء الأولى".

وواصل "أعتقد أن نهائي بطولة هو يوم بارز في التقويم العالمي لكرة القدم وأعرف أهمية الكأس حقا".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه البطولة تحافظ على التقاليد، وبالتأكيد أرى أنها جزء مهم جدا من تقويم وبطولات الموسم".

وجاءت قرعة البطولة كالتالي:

ساوثامبتون × سوانزي سيتي

أرسنال × مانشستر يونايتد

إكستر × أوكسفورد يونايتد

ليتون أورينت × دربي كاونتي

ريدينج × بيرنلي

أستون فيلا × وست هام يونايتد

نورويتش سيتي × برايتون

مانشستر سيتي × سالفورد.

ميلوول × داجنهام آند ريدبريدج

ليفربول × أكرينجتون ستانلي

بريستول سيتي × وولفرهامبتون

بريستون نورث إيند × تشارلتون أثلتيك

تشيلسي × موركامب

ميدلسبره × بلاكبيرن روفرز

بورنموث × وست بروميتش ألبيون

تاموورث × توتنام هوتسبر

مانسفيلد × ويجان

هال سيتي × دونكاستر

سندرلاند × ستوك سيتي

برينتفورد × بلايموث

ليستر سيتي × كوينز بارك رينجرز

كوفنتري × شيفيلد وينزداي

نيوكاسل يونايتد × بروملي

إيفرتون × بيتربورو

وايكومب × بورتسموث

برمنجهام × لينكولن

ليدز يونايتد × هاروجيت

نوتينجهام فورست × لوتون تاون

شيفيلد يونايتد × كارديف سيتي

إبسويتش تاون × بريستول روفرز

فولام × واتفورد

كريستال بالاس × ستوكبورت