"مباراة ملاكمة".. الكشف عن البداية الحقيقية لصراع فينيسيوس ومافيو

الجمعة، 10 يناير 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بابلو مافيو

كشف عمر ماسكاريل لاعب مايوركا عما يعتقده السبب الحقيقي لوجود تحفز مسبق من لاعبي ريال مدريد ضد زميله بابلو مافيو، خلال المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس السوبر.

جاء ذلك بسبب مقابلة أجراها مافيو قبل المباراة، وقال فيها إنه سيهزم فينيسيوس جونيور في مباراة ملاكمة خلال 10 ثوانٍ.

وقال ماسكاريل في تصريحات إعلامية: "كنت أول من شاهد فيديو هذه المقابلة، ومن الواضح أنها كانت مزحة".

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وأضاف "لكن ما وصل إلى فريق ريال مدريد هو العنوان الرئيسي. لقد وضعوا ذلك في الاعتبار كثيرا، لكننا لا نهتم".

الاعتقاد ذاته يؤكده خوسيه فيليكس دياز صحفي "ماركا"، حيث كشف أن لاعبي ريال مدريد يعتقدون أن مافيو جاء من أجل الاستفزاز، بدءا من فينيسيوس وصولا إلى راؤول أسينسيو.

واندلعت مشادة كبرى بعد المباراة، كان أبطالها بابلو مافيو لاعب مايوركا، وراؤول أسينسيو وفينيسيوس جونيور ثنائي ريال مدريد.

وكشفت القنوات الإسبانية عن بعض ما جرى بين الثنائي في الملعب، حيث قال فينيسيوس لمافيو بعد هدف جود بيلينجهام الأول: أنت سيئ للغاية وستذهب إلى الديار.

وتغلب ريال مدريد على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

سجل ثلاثية الميرينجي جود بيلينجهام ومارتن فالينت "هدف عكسي" ورودريجو.

بذلك يضرب ريال مدريد موعدا مع برشلونة بكلاسيكو في نهائي كأس السوبر يوم الأحد.

برشلونة الأكثر تتويجا بكأس السوبر برصيد 14 لقبا، يليه ريال مدريد بـ 13 لقبا.

وكان النهائي الأخير بين الطرفين قد انتهى بفوز ريال مدريد 4-1.

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