مؤتمر ماريسكا: جيمس ولافيا متاحان ضد موركامب.. وفوفانا يختلف مع الأطباء

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي عودة ريس جيمس وروميو لافيا من الإصابة ويمكنهما المشاركة ضد موركامب.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه موركامب في المباراة التي ستجمعهما في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "ريس جيمس وروميو لافيا متاحان ويكنهما لعب بعض الدقائق، بينما ما زال من المبكر جدا لعب أرون أنسيلمينو لأنه يحتاج إلى الوقت للتكيف مع كرة القدم الإنجليزية".

وأضاف "ويسلي فوفانا يعتقد أن يمكنه التعافي من إصابته في وقت أقرب مما يعتقده الطاقم الطبي، سأكون سعيدا إذا تعافى غدا، لكن أنا أنقل فقط ما يقوله لي الطاقم الطبي".

وتابع "أحب مارك جويهي بالتأكيد، لكنه ليس لاعبنا، أنا معجب بكثير من المدافعين، لكن هذا لا يعني أننا سنضم كل هؤلاء اللاعبين، تريفو شالوبا ليس لاعبنا أيضا، لذلك سنرى".

وأكمل "بن تشيلويل لن يلعب لأن من المحتمل أن يغادر، من الأفضل عدم مشاركته لعدم إصابته".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن التسجيل في شباكنا في الدقائق الأخيرة يكون أمر لحظي، يمكننا تجنب ذلك ونبدأ التسجيل في الدقائق القاتلة".

وجاءت قرعة البطولة كالتالي:

ساوثامبتون × سوانزي سيتي

أرسنال × مانشستر يونايتد

إكستر × أوكسفورد يونايتد

ليتون أورينت × دربي كاونتي

ريدينج × بيرنلي

أستون فيلا × وست هام يونايتد

نورويتش سيتي × برايتون

مانشستر سيتي × سالفورد.

ميلوول × داجنهام آند ريدبريدج

ليفربول × أكرينجتون ستانلي

بريستول سيتي × وولفرهامبتون

بريستون نورث إيند × تشارلتون أثلتيك

تشيلسي × موركامب

ميدلسبره × بلاكبيرن روفرز

بورنموث × وست بروميتش ألبيون

تاموورث × توتنام هوتسبر

مانسفيلد × ويجان

هال سيتي × دونكاستر

سندرلاند × ستوك سيتي

برينتفورد × بلايموث

ليستر سيتي × كوينز بارك رينجرز

كوفنتري × شيفيلد وينزداي

نيوكاسل يونايتد × بروملي

إيفرتون × بيتربورو

وايكومب × بورتسموث

برمنجهام × لينكولن

ليدز يونايتد × هاروجيت

نوتينجهام فورست × لوتون تاون

شيفيلد يونايتد × كارديف سيتي

إبسويتش تاون × بريستول روفرز

فولام × واتفورد

كريستال بالاس × ستوكبورت