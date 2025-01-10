تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في مواجهة موناكو

أعلن نادي نانت الفرنسي عن تشكيل الفريق لمواجهة موناكو ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

خط الدفاع: أدو أميان - جان شارل كاستيليتو - ناثان زيزيه - نيكولا بالوا - نيكولا كوزا

خط الوسط: سوربا توماس - جوهان لوبونان - دوجلاس أوجوستو

خط الهجوم: ماتيس أبلين - موسيس سيمون

ويحتل نانت المركز السادس عشر المؤدي لملحق الهبوط برصيد 15 نفطة من 16 مباراة، بفارق نقطة عن منطقة النجاة، التي تبدأ من سانت إيتيان في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، و3 نقاط عن مارسيليا الثاني، ونقطتين عن ليل وليون الرابع والخامس على الترتيب، و3 نقاط عن نيس السادس.