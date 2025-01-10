بيان - إضرار بالنزاهة.. فالنسيا يستنكر تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة

الجمعة، 10 يناير 2025 - 19:13

كتب : FilGoal

داني أولمو - رايو فايكانو ضد برشلونة

أصدر نادي فالنسيا بيانا يستنكر من خلاله قرار المجلس الأعلى للرياضة بالموافقة احترازيا على تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في صفوف برشلونة.

وجاء بيان فالنسيا كالتالي:

يرغب نادي فالنسيا في التعبير عن عدم موافقته على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للرياضة، والذي يتعارض مع الموقف الذي تتبناه رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونحن ندرك أن هذا الأمر يضر بنزاهة المنافسة، ويعرض للخطر أيضا الركائز الأساسية للإدارة الاقتصادية لكرة القدم الاحترافية.

أخبار متعلقة:
غريم آخر.. إسبانيول يصدر بيانا ضد تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة بيان أول من منافس.. أتلتيكو مدريد ينضم لقافلة المعترضين على تسجيل أولمو وفيكتور رابطة الدوري الإسباني تعيد تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في برشلونة وتتوالى البيانات.. لاس بالماس: تسجيل أولمو وفيكتور خطر على نزاهة المنافسة

من ناحية أخرى يشعر نادي فالنسيا بالقلق بشأن التأثير الذي قد يحدثه هذا الإجراء على الرقابة الاقتصادية لرابطة الدوري الإسباني، وهي اللائحة التي وافقت عليها جميع الأندية، والتي كانت أساسية لضمان الاستدامة المالية لكرة القدم الإسبانية.

وتتوالى البيانات ضد هذا القرار من أندية الكرة الإسبانية، بعد لاس بالماس وأتلتيكو مدريد وإسبانيول ونادي موسكاردو من الدرجة الخامسة وغيرهم.

وأعادت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تسجل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة.

جاء ذلك بعد رفعهما سابقا بناء على قرار الرابطة باعتبار برشلونة غير مؤهل لتسجيل الثنائي من الناحية الاقتصادية.

الأمر الذي تغير بقرار المجلس الأعلى للرياضة بتسجيل الثنائي احترازيا لحين الفصل في استئناف برشلونة.

ومنح المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا موافقة رسمية لبرشلونة من أجل قيد لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور.

وأوضح المجلس الأعلى للرياضة في بيان رسمي أن قرار المجلس سيكون مؤقتا حتى دارسة الاستئناف المقدم من النادي.

وأكمل البيان: "هذا الإجراء مؤقت حتى يتم نظر الاستئناف المقدم من قبل النادي واللاعبين المذكورين أعلاه بشكل نهائي"

وأضاف: "يؤدي هذا القرار إلى تعليق قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم والليجا الصادر يوم 4 يناير الماضي والذي يقضي بإلغاء تراخيص اللاعبين المذكورين، وبالتالي يحافظ على سريان تراخيصهما وإمكانية قيدهما حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستئناف."

وكانت صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق أن اللجنة القانونية ستحتاج لدراسة الاستئناف المقدم من برشلونة لمدة 3 أشهر لإصدار الحكم النهائي.

صحيفة آس أشارت إلى أن استئناف برشلونة المكون من 52 صفحة و60 وثيقة مرفقة قد يكون ناجحا ويتمكن النادي من تسجيل اللاعبين نهائيا.

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزيج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وتسبب عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير في حقه في الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ورفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد، قبل أن يقرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا منح برشلونة الحق في قيد لاعبيه.

داني أولمو برشلونة باو فيكتور الدوري الإسباني فالنسيا
نرشح لكم
سبورت: خياران قبل التجميد.. برشلونة يتوعد دي يونج ريليفو: يوفنتوس يستعد لتقديم عرض من أجل أراوخو.. و"سبورت" تكشف موقف برشلونة الإجابة.. لماذا تتشابه بيانات الأندية "شبه الموحدة" ضد تسجيل أولمو في برشلونة "مباراة ملاكمة".. الكشف عن البداية الحقيقية لصراع فينيسيوس ومافيو سبورت: خطوة واحدة تؤجل محاولة تأديب وعزل لابورتا غريم آخر.. إسبانيول يصدر بيانا ضد تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة مع رحيل أراوخو المحتمل.. برشلونة يخطط لتجديد عقد نجم دفاعه بيان أول من منافس.. أتلتيكو مدريد ينضم لقافلة المعترضين على تسجيل أولمو وفيكتور
أخر الأخبار
وتستمر السلسلة.. سيراميكا يجتاز طلائع الجيش بهدف قندوسي 45 دقيقة | الدوري المصري
بعد 6 سنوات.. سكاي: بيلينج إلى نابولي على سبيل الإعارة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
موتا: غياب فلاهوفيتش وكونسيساو عن مواجهة تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
طرد من منزله واتهم بالعنف.. إيكاردي يكشف كواليس انفصاله عن زوجته ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل دانيلو يكشف تخطيط يوفنتوس للتخلص من موتا ساعة | الكرة الأوروبية
لتحقيق حلمه.. آس: بوكا جونيورز يقترب من ضم هيريرا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز بالزي الأبيض أمام ساجرادا 2 ساعة | الكرة المصرية
رومانو: لايبزيج يتوصل لاتفاق مع ميلان لضم أوكافور 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"