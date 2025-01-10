طبيب الزمالك يوضح إصابة فتوح

الجمعة، 10 يناير 2025 - 19:12

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك - الاتحاد السكندري

أوضح محمد أسامة طبيب فريق الزمالك إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق.

وحسم فريق الزمالك تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على أبو قير للأسمدة بثنائية.

وقال أسامة في تصريحات عبر المركز الإعلامي لناديه: "الأشعة أثبتت إصابة فتوح بشد في العضلة الخلفية".

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وأتم "يخضع اللاعب برنامج علاجي وتأهيلي بشكل مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وخرج الظهير الأيسر بين شوطي مباراة أبو قير للأسمدة بسبب الإصابة ودخل عمر جابر بدلا منه.

ونجح أحمد زيزو في افتتاح التسجيل بهدف في الشوط الأول، بينما قتل البديل مصطفى شلبي اللقاء بهدف ثان في الوقت بدل من الضائع.

وشهد اللقاء إهدار أحمد زيزو ركلة جزاء ضمن أحداث الشوط الأول.

أهدر أحمد زيزو ركلة الجزاء التاسعة خلال مسيرته وكانت الأخيرة في يونيو الماضي بمسابقة الدوري المصري.

وتأهلت أندية الزمالك زد والمقاولون العرب وفاركو والجونة وإنبي وطلائع الجيش والبنك الأهلي والإسماعيلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ومودرن سبورت وتيم إف سي تأهلهم إلى ثمن النهائي.

ويبقى المقاولون العرب الوحيد من دوري المحترفين المتأهل لثمن النهائي حتى الآن مقابل 12 ناديا من الدوري المصري.

وحسمت ركلات الترجيح مباراتين وهما تأهل طلائع الجيش أمام الأولمبي، والمقاولون العرب أمام بتروجت.

وسيلاقي الزمالك خصمه مودرن سبورت في دور ثمن النهائي.

الزمالك أحمد فتوح أبو قير للأسمدة كأس مصر
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