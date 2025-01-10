مؤتمر أرتيتا – هناك معايير لضم لاعب في يناير.. وأموريم يستحق تدريب يونايتد

الجمعة، 10 يناير 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن هناك معايير للتعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "لن ندخل إلى سوق الانتقالات إلا من أجل لاعب يمكنه التأثير على الفريق فورا وتقديم أشياء لا نملكها".

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وأضاف "من الممكن أن يكون صعبا في يناير، لكن دائما هناك مناقشات حول كيفية تحسين الفريق، تغيرت الظروف بسبب إصابات نجوم الفريق، لكن يجب أن يكون هناك شحص يمكنه إحداث الفارق".

وأكمل "انظر إلى أداء روبن أموريم ضد الفرق الكبيرة، أعرفه جيدا وتابعته في البرتغال، يستحق أن يتواجد هنا في الوقت الحالي".

وتابع "من الرائع أن تلعب ضد فريق قوي ولديه الكثير من المشجعين، لكن هدفنا هو الفوز دائما".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نتأقلم على الكرة الجديدة رغم الانتقادات لها،الكرة المستخدمة في دوري أبطال أوروبا مختلفة، هذا ليس عذرا".

مانشستر يونايتد هو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على سيتي في النهائي، ويبدأ دفاعه بهذه المباراة.

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