مؤتمر أموريم: هذه إجابتي بشأن احتمالية رحيل راشفورد.. ونريد التتويج بالكأس

الجمعة، 10 يناير 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

روبن أموريم

أجاب روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على سؤال بشأن احتمالية رحيل ماركوس راشفورد لاعب الفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "سيبدأ ألتاي بايندير في حراسة المرمى بدلا من أندري أونانا".

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وأضاف "سألعب بأفضل فريق ممكن لأننا نريد أن نتوج بالكأس بالرغم من اللحظة الصعبة التي نمر بها".

وأكمل "لا أقوم بتدوير الفريق من أجل التدوير فقط، أنا لست مختلفا عن المدربين الآخرين، عاد اللاعبون من الإصابة والآن نتناوب بشكل أقل".

وواصل "أرى ما يراه الجميع، البطولة قديمة حقا ولها تاريخ طويل، نعلم أننا سنلعب ضد خصم قوي، لكن نريد الفوز".

وشدد "النادي بحاجة إلى تحسين التوظيف وتطوير الأكاديمية، فكرتنا دائما هي الحفاظ على أفضل اللاعبين، لكننا نعرف الوضع الذي وصل إليه النادي في هذه اللحظة".

وتابع "رحيل ماركوس راشفورد؟ سنرى، دعونا نركز على المباراة الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "كوبي ماينو وراشفورد كانا في التدريبات ويتنافسان على اللعب ضد أرسنال".

مانشستر يونايتد هو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على سيتي في النهائي، ويبدأ دفاعه بهذه المباراة.

مانشستر يونايتد أرسنال روبن أموريم ماركوس راشفورد
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