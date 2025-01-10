بعد قيادته 11 عاما.. تقرير: إيفرتون في محادثات مع مويس لتدريب الفريق

الجمعة، 10 يناير 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

ديفيد مويس

دخل نادي إيفرتون في محادثات مع ديفيد مويس المدير الفني السابق لـ وست هام لتدريب الفريق.

وأعلن النادي الإنجليزي إقالة شون دايتش أمس الخميس.

وحسب بي بي سي فإن إيفرتون دخل في مفاوضات مع مويس، إلا أن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

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وتحدث مويس منذ فترة أنه لم يعتزل التدريب لكنه لا يريد تدريب أي فريق ينافس على الهبوط.

ولذلك سيتضح هل شرطه سيتضمن فريقه القديم أم أن إيفرتون استثناء.

وقاد مويس إيفرتون لمدة 11 عاما منذ 2002 حتى 2013، ثم انتقل لتدريب مانشستر يونايتد خلفا لـ أليكس فيرجسون.

ويتولى تدريب الفريق مؤقتا لايتون باينز مدرب فريق تحت 18 عاما وقائد الفريق شيموس كولمان.

ودرب شون دايتش الفريق في يناير 2023.

ويحتل إيفرتون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة

وفشل إيفرتون في الفوز آخر 5 مباريات، حيث خسر آخر مباراتين أمام بورنموث بهدف نظيف، ونونتينجهام فورست بهدفين نظيفين.

ويعد شون دايتش خامس مدرب يتم إقالته هذا الموسم بعد إقالة مدربه جولين لوبيتيجي مدرب وست هام، وجارى أونيل مدرب ولفرهامبتون، وإريك تين هاج من مانشستر يونايتد وستيف كوبر من ليستر سيتي.

إيفرتون الدوري الإنجليزي ديفيد مويس شون دايتش
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