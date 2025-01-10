مران الزمالك - عودة بنتايك.. وتدريبات استشفائية قبل مواجهة بلاك بولز

الجمعة، 10 يناير 2025 - 18:21

كتب : إبراهيم رمضان

محمود بنتايك - الزمالك

شارك محمود بنتايك لاعب الزمالك في مران الفريق بصورة طبيعية بعدما تدرب بشكل جزئي عقب عودته من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلاك بولز الموزمبيقي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

ووضع محمد أسامة طبيب الفريق دعامة لكتف اللاعب المغربي.

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وخاض لاعبو الفريق الذين لعبوا بشكل أساسي ضد أبو قير للأسمدة في دور الـ32 من كأس مصر تدريبات تأهيلية واستشفائية فقط لعدم تعرضهم للإجهاد قبل مباراة بلاك بولز.

وحضر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة المران لتقديم الدعم.

وطالب كريستيان جروس المدير الفني للزمالك إغلاق صفحة مباراة أبو قير للأسمدة والتركيز على مباراة بلاك بولز لحسم التأهل من دور المجموعات والمنافسة بقوة على اللقب.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي المصري في المركز الثاني بـ5 نقاط.

ويتواجد إنييمبا في المركز الثالث بـ 4 نقاط بالتساوي مع بلاك بولز المتذيل.

محمود بنتايك الزمالك الكونفدرالية بلاك بولز
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