دربي البترول سلبي.. التعادل يحسم لقاء بتروجت ضد إنبي

عاد دربي البترول بين بتروجت وإنبي مرة أخرى بعد موسم 2018-2019، وكان من المتوقع أن يتسم بالإثارة إلا أن التعادل حسم المباراة بينهما دون أهداف في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

وكانت القرارات التحكيمية أكثر إثارة من الفرص المتاحة، خاصة قرب نهاية اللقاء.

وكانت المباراة الأخيرة بين بتروجت وإنبي في موسم 2018-2019 في الجولة 14 من الدوري المصري وانتهت أيضا بالتعادل دون أهداف، لتكون المباراة الثانية تواليا بينهما تنتهي بنفس النتيجة.

وللمباراة الرابعة تواليا إنبي لا يستطيع تسجيل أي هدف في بطولة الدوري، خسر لقاء واحد وتعادل في ثلاثة.

وتعادل بتروجت المباراة الثانية على التوالي له في الدوري.

وبهذا التعادل وصل بتروجت للنقطة العاشرة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما ارتفع رصيد إنبي للنقطة السابعة في المركز الـ14.

وصف المباراة

احتسبت ركلة جزاء لبتروجت في الدقيقة 18 بعد دفع كالوشا مدافع إنبي لمهاجم بتروجت إسلام هشام.

وأهدر رشاد متولي ركلة الجزاء بتسديدها بجوار القائم الأيسر لحارس إنبي رضا السيد.

وسيطر الملل وعدم صناعة الفرص على الشوط الأول حتى انتهى.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا، إذ أبرز الفرص كانت في الدقيقة 77 بعد رأسية من محمد شريف حتحوت لاعب إنبي ذهبت إلى أيدي حارس المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على محمود شديد قناوي، إلا أن الحكم تراجع عن احتسابها عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

الفار يتدخل ويلغي ركلة جزاء بتروجيت أمام إنبي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين 🔥🔥 pic.twitter.com/yERe5HR6QS — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 10, 2025

وانتهى اللقاء بدون أهداف وحصل كل فريق على نقطة واحدة.