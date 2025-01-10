وجهة كهربا المحتملة.. محامي مؤمن سليمان لـ في الجول: سيتم حل أزمة الاتحاد الليبي خلال أيام

كشف نصر عزام المحامي الخاص بمؤمن سليمان في قضية مستحقاته المتأخرة لدي نادي الاتحاد الليبي عن تطور جديد.

وتعرض نادي الاتحاد الليبي لعقوبة إيقاف القيد بسبب مستحقات مؤمن سليمان المدير الفني السابق للفريق.

وقال نصرعزام محامي لـFilGoal.com : "مسؤولو نادي الاتحاد الليبي تواصلوا معنا لتسديد مستحقات مؤمن سليمان وسيتم حل الأزمة خلال أيام".

وقاد مؤمن سليمان فريق الاتحاد الليبي خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى فبراير 2024.

ويتولى مؤمن سليمان مسؤولية أهلي بنغازي الليبي منذ أكتوبر 2024.

وجهة كهربا المحتملة

محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي يفاضل بين عدة أندية للرحيل عن الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن كهربا الآن يتفاوض فقط مع نادي الزوراء العراقي، والاتحاد الليبي ويفاضل بين العرضين.

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وخرج كهربا من حسابات مارسيل كولر مدرب الأهلي خلال مواجهة استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة.