نزلة برد تبعد مدافع الإسماعيلي عن مواجهة البنك الأهلي

يفقد الإسماعيلي خدمات مدافعه محمد عمار خلال مواجهة البنك الأهلي بالدوري.

ويلعب الإسماعيلي أمام البنك الأهلي في الرابعة عصر غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وأعلن الإسماعيلي غياب عمار عن مواجهة البنك الأهلي بسبب نزلة برد .

وقال مجدي الباز طبيب الإسماعيلي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "عمار يعاني من نزلة برد شديدة تمنعه من المشاركة في مباراة الغد على أن ينتظم في مران الفريق عقب تعافيه".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

وحصل الإسماعيلي على نقاط مباراة مودررن سبورت كاملة رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، وذلك بعد مخالفة مودرن سبورت اللوائح وإشراكه 6 لاعبين أجانب في المباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.