بقيادة نبيه.. انطلاق معسكر منتخب الشباب تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية

انطلق اليوم الجمعة، المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة أسامة نبيه المدير الفني الجديد.

وتولى أسامة نبيه تدريب منتخب مصر تحت 20 عاما خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

ويأتي المعسكر في إطار برنامج الاعداد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما في أبريل المقبل بكوت ديفوار.

وخاض اللاعبون المران الأول بملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

واعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة حسن شحاتة تقرير المدير الفني للاتحاد علاء نبيل بشأن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب خلفا للبرازيلي روجيريو ميكالي.

وجاء الجهاز الفني للمنتخب كالآتي:

أسامة نبيه – مدير فني

علاء عبده – مدرب عام

محمد عمر النور – مدير إداري

أحمد عصام – محلل أداء

أيمن فريد – طبيب

محمد محروس – أخصائي علاج طبيعي

عباس حسنين – أخصائي تدليك

أحمد ممدوح – أخصائي تدليك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بإلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.