علاء نوح يعلن عبر في الجول استقالته من تدريب المنصورة

الجمعة، 10 يناير 2025 - 16:44

كتب : رضا السنباطي

علاء نوح مدرب المنصورة

أعلن علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة استقالته من منصبه بعد أزمته مع مجلس إدارة النادي.

وكانت أزمة نشبت بين المدرب ومجلس إدارة المنصورة بسبب قدوم علاء نوح إلى مران الفريق صباح الجمعة مرتديا زي غير رياضي.

وأوضح مدرب المنصورة في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من تدريب الفريق نظرا لعدم تنفيذ طلباتي وصدور بيان بأني قمت بسب رموز النادي وهذا لم يحدث أبدا وإنما حجة لتبرير عدم تنفيذ طلباتي".

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وأكمل: "دائما كنت أشيد برموز النادي، ولم أثر أي مشكلة في المران الصباح".

وأضاف: "الجماهير تحدثت معي، وأوضحت لهم أنني أقدر رموز النادي".

وأصدر المنصورة بيانا أعلن فيه تحويل المدرب للتحقيق، فيما رد المدرب عبر FilGoal.com بأن لديه مطالب يريد تنفيذها للاستمرار في منصبه.. طالع تفاصيل الأزمة بالضغط هنا

المنصورة علاء نوح
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